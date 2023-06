Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Νεαρός έπεσε σε βράχια από ύψος 10 μέτρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 19χρονος τουρίστας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

-

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου Κρήτης μεταφέρθηκε λίγο μετά τις 20.30 χθες βράδυ ένας νεαρός άνδρας με σοβαρά τραύματα στα πόδια.

Πρόκειται για έναν 19χρονο από την Γερμανία ο οποίος στις 20.30 περίπου έπεσε από ύψος 10 μέτρων στα βράχια στο Κακό Όρος.

Από την πτώση ο 19χρονος υπέστη κατάγματα και στα δύο του πόδια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΠΑΓΝΗ.

Πηγή: ekriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος και Παύλος: Ο βίος και το έργο των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων

Παράνομα botox - Θύμα στον ΑΝΤ1: μου έβαλαν μαρμαρόσκονη, αντί για τοξίνη (βίντεο)

Η καύση κορανίου στη Σουηδία τινάζει στον αέρα την ένταξή της στο ΝΑΤΟ