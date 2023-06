Οικονομία

“Σπίτι μου”: Πότε ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων στεγαστικών δανείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει τεράστια ανταπόκριση.

-

Με υπογραφή του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ξεκινά η εκταμίευση των πρώτων δανείων του στεγαστικού προγράμματος «Σπίτι μου» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα πρώτα δάνεια αφορούν την αγορά πρώτων κατοικιών από νέους, μετά την έγκριση των δανείων από τις αντίστοιχες τράπεζες, καθώς και τον επιτυχημένο νομικό και τεχνικό έλεγχο των ακινήτων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα «Σπίτι μου» υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και έχει τεράστια ανταπόκριση.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη των αιτήσεων στις 3 Απριλίου 2023 μέχρι σήμερα:

Υποβλήθηκαν συνολικά 36.544 αιτήσεις, εκ των οποίων έχουν ήδη αξιολογηθεί 25.573, δηλαδή 7 στις 10 (70%).

Από τις 25.573 αξιολογημένες αιτήσεις, έλαβαν προέγκριση 17.606, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 (69%), ενώ οι υπόλοιπες απορρίφθηκαν, καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Από τις 17.066 προεγκρίσεις, έχουν ήδη εγκριθεί 4.706 δάνεια, δηλαδή πάνω από 1 στις 4 (28%), καθώς έχει βρεθεί ακίνητο και έχει ξεκινήσει ο νομικός και τεχνικός έλεγχος, με μέσο όρο ποσού έγκρισης 104.896 ευρώ περίπου.

Το 62% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας από ζευγάρια, ενώ το 87% αφορά δικαιούχους με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ.

Το 39% των εγκεκριμένων δανείων αφορά αγορά πρώτης κατοικίας στην Αττική και το 22% στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ 7% αφορά στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και 6% στη Δυτική Ελλάδα και στη Θεσσαλία αντίστοιχα.

Ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, δήλωσε: «Είμαι ευτυχής και υπερήφανος που η πρώτη μου υπογραφή ως υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η πρώτη εκταμίευση χρημάτων για το πρόγραμμα "Σπίτι μου", ένα πρόγραμμα το οποίο χειριζόμουν ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων από την πλευρά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και, που σήμερα, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και της ΔΥΠΑ, κάνουμε την πρώτη εκταμίευση προς τους δικαιούχους».

Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΔΥΠΑ, κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, υπογράμμισε: «Η επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής, μετά από μία δεκαετία αδράνειας, φέρνει τα πρώτα αποτελέσματα, καθώς νέα ζευγάρια και νέοι αποκτούν την πρώτη τους κατοικία, μέσω του προγράμματος της ΔΥΠΑ. Η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη και αυτό αποδεικνύει την ανάγκη που έρχεται να καλύψει το "Σπίτι μου". Η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να στηρίζει τους νέους με νέες δράσεις σε όλους τους τομείς αρμοδιότητάς της και να υλοποιεί με ταχύτητα τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη στεγαστική προστασία του εργατικού δυναμικού».

Υπενθυμίζεται ότι, μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου», νέοι ή νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών, μπορούν να αποκτήσουν κατοικία με μηνιαία δόση σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί στα στεγαστικά δάνεια της αγοράς, καθώς το 75% του κεφαλαίου χορηγείται άτοκα από τη ΔΥΠΑ, ενώ, για τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους και όσους αποκτήσουν την ιδιότητα αυτή, το δάνειο είναι άτοκο στο σύνολό του.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/spitimou.

Ειδήσεις σήμερα:

Υποβρύχιο Titan: Οι πρώτες εικόνες από τα συντρίμμια

Μουντομπάσκετ - Αντετοκούνμπο: “Πονοκέφαλος” με την συμμετοχή του Greek freak

Βόλος: Ταξίδι του μέλιτος... στα κρατητήριο για γαμπρό από την Ιταλία