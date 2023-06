Πολιτική

Μεταναστευτικό - Μητσοτάκης: Προστασία των συνόρων και βοήθεια σε όσους κινδυνεύουν

Συνάντηση και κοινές δηλώσεις Κυριάκου Μητσοτάκη - Ρομπέρτα Μετσόλα για το Μεταναστευτικό στις Βρυξέλλες.

«Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε βιώσιμη ανάπτυξη και να ενισχύσουμε τη θέση μας στην ΕΕ. Είναι καλό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτός ο κύκλος πόνου έχει κλείσει στην Ελλάδα. Ακολουθούμε και εμείς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα.

Αναφερόμενος στο προσφυγικό το οποίο θα συζητήσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο πρωθυπουργός είπε μεταξύ άλλων ότι είχαμε το τραγικό ναυάγιο στα διεθνή ύδατα της Μεσογείου ενώ υπήρχε η υπηρεσιακή κυβέρνηση και προσπαθούμε να προσδιορίσουμε ακριβώς τι έγινε. «Όλοι στην Ελλάδα αισθάνονται τεράστια θλίψη για τον θάνατο αυτών των ανθρώπων. Ήταν ένα πλοίο γεμάτο ανθρώπους που έλαβαν ψεύτικες υποσχέσεις για ασφαλές ταξίδι. Ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, η μόνη εναλλακτική είναι να σπάσουμε τον κύκλο και να χτυπήσουμε τη ρίζα του προβλήματος με τα πλοία που φεύγουν από τη Νότια Μεσόγειο και ριψοκινδυνεύουν ζωές», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Και πρόσθεσε: «Η Ελληνική Ακτοφυλακή έχει σώσει χιλιάδες ζωές, αλλά η προτεραιότητα είναι όχι μόνο να προστατεύσουμε τα σύνορα, αλλά και να συνδράμουμε όσους βρίσκονται σε κίνδυνο. Το θεωρούμε μεγάλη προτεραιότητα, από το 2019 καταφέραμε να μειώσουμε τις ροές κατά 95%, η συνεργασία με τις χώρες διαμεταφοράς είναι πολύ σημαντική και χρειαζόμαστε συνεργασία και με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής. Είμαστε χαρούμενοι για πρόοδο που έχει σημειωθεί στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου, χρειαζόμαστε λύση ευρωπαϊκή. Η προστασία των συνόρων είναι μόνο ένα κομμάτι, θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επιστροφές και να δείξουμε τον δρόμο για όσους χρειάζεται να επιστρέψουν».

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε την κα Μέτσολα για την κατανόηση της που η Ελλάδα βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

«Κανένα παιδί δεν θα πρέπει να πεθαίνει στη θάλασσα. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν από μόνα τους να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις. Θέλουμε να φθάσουμε σε μια συμφωνία για το μεταναστευτικό πριν τις ευρωεκλογές. Θα είναι ισχυρό πλαίσιο με σκοπό την προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων. Έχοντας κατά νου την πρόσφατη τραγωδία, θα πρέπει να εστιάσουμε στο να αντιμετωπίζουμε τους διακινητές», δήλωσε η κα Μέτσολα η οποία ρωτήθηκε τη σημαίνει η νίκη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ελλάδα για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

«Οι Έλληνες αποφάσισαν για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας στην Ευρώπη. Θα εκλέξουμε Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν σαφές όραμα για την Ευρώπη και δεσμεύονται για τις ευρωπαϊκές αξίες και πραγματικά στέκομαι δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο», απάντησε.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός δήλωσε επ αυτού:

«Είμαι χαρούμενος που πήραμε μάλιστα μεγαλύτερο ποσοστό από το 2019. Θέλουμε να υποστηρίξουμε τους πιο ευάλωτους. Έχουμε παρουσιάσει απτά αποτελέσματα. Είμαστε υποστηρικτές του οράματος για μια ισχυρή Ευρώπη και σε κάθε συνάντηση που κάνουμε βλέπουμε περισσότερους συμμετέχοντες, κι αυτό είναι σημαντικό ενόψει των ευρωεκλογών».

Το πρωί ο πρωθυπουργός συμμετείχε και στη σύνοδο του ΕΛΚ.

Ανδρουλάκης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να υιοθετήσει την πρόταση του Συμβουλίου για το προσφυγικό

«Το τραγικό ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου επανέφερε το ζήτημα του προσφυγικού - μεταναστευτικού. Όμως, οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δείχνουν να περιφρονούν το μέγεθος του ζητήματος», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μετά το τέλος της προσυνόδου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στις Βρυξέλλες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σημείωσε ακόμη πώς «δεν μπορεί να προτείνεις 30.000 μετεγκαταστάσεις, όταν πέρυσι είχαμε 960.000 αιτήσεις ασύλου στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να υιοθετήσει αυτή την πρόταση.

«Πρέπει να έχουμε μια δική μας πρόταση. Μια πρόταση που σφυρηλατεί την αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, και μπορεί να αντιμετωπίσει τα πραγματικά αίτια, που κλιμακώνουν την ανθρώπινη κινητικότητα από τρίτες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

