Μητσοτάκης: Οι ευχές για τα γενέθλια της μικρής του κόρης, Δάφνης (εικόνες)

Μέσω instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά στην κόρη του, Δάφνη ο πρωθυπουργός.

Γενέθλια έχει σήμερα η κόρη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Δάφνη, η οποία κλείνει τα 20 έτη.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να της ευχηθεί μέσα από το Instagram γράφοντας:

«Το μωρό μου έγινε 20 χρονών. Δαφνούλι να είσαι πάντα έτσι χαμογελαστή!» έγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στην οποία ποζάρουν αγκαλιά πατέρας και κόρη, χαμογελώντας.

