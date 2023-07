Παράξενα

Ρωσία: επιστρατεύουν... σεξολόγους για να γιατρέψουν την ομοφυλοφυλία

Η οδηγία, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου, έρχεται τη στιγμή που λαμβάνονται αυστηρά μέτρα σε σχέση με τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+.

Οι ρωσικές κλινικές σύντομα θα επανδρωθούν με σεξολόγους για να βοηθήσουν ασθενείς να «ξεπεράσουν» την ομοφυλοφιλία και διάφορες σεξουαλικές «νοητικές διαταραχές», αναφέρεται σε οδηγία του υπουργείου Υγείας, σε μια τελευταία επίθεση του Κρεμλίνου κατά του «μη παραδοσιακού τρόπου ζωής» όπως το αποκαλεί.

«Η βοήθεια τέτοιου είδους εμπειρογνωμόνων είναι αναγκαία εάν το άτομο θέλει να θεραπευθεί από τη σεξουαλική ψυχρότητα, την ανικανότητα ή από διαταραχές της σεξουαλικής συμπεριφοράς όπως ο φετιχισμός, ο μαζοχισμός και ο σαδισμός», αναφέρει η επίσημη εφημερίδα του ρωσικού κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με τη διαταγή που υπέγραψε ο Πούτιν, οι ειδικοί θα βοηθούν επίσης τους ασθενείς να αντιμετωπίζουν «μη τυποποιημένες προτιμήσεις, όπως ο αυτοερωτισμός, η ομοφυλοφιλία, η κτηνοβασία».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχικών διαταραχών το 1990. Η Ρωσία έκανε το ίδιο το 1999. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο, ο Πούτιν υπέγραψε νόμο που επεκτείνει τους περιορισμούς στην προώθηση αυτού που αποκαλεί «προπαγάνδα ΛΟΑΤΚΙ+», απαγορεύοντας ουσιαστικά κάθε δημόσια έκφραση της συμπεριφοράς ή του τρόπου ζωής των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων ανδρών, των αμφιφυλόφιλων ή των τρανσέξουαλ στη Ρωσία.

Οι αρχές έχουν ήδη χρησιμοποιήσει αυτόν και παλαιότερους νόμους για να σταματήσουν τις πορείες υπερηφάνειας των ομοφυλοφίλων και να συλλάβουν ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων.

Αυτή την εβδομάδα, περιφερειακό δικαστήριο επέβαλε στον διευθυντή της ομάδας υποστήριξης των ΛΟΑΤΚΙ+, Vykhod (Έξοδος), πρόστιμο 150.000 ρουβλίων( 1.725 δολαρίων), επειδή η ομάδα δεν αυτοπροσδιορίστηκε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «ξένος πράκτορας», όπως απαιτεί ο νέος νόμος, ανέφερε η εφημερίδα Novaya Gazeta.Europe

Σε παρόμοιο πνεύμα, μια διαδικτυακή κινηματογραφική υπηρεσία τιμωρήθηκε σήμερα με πρόστιμο 3,7 εκατομμυρίων ρουβλίων (42.295 δολαρίων), επειδή δεν παρείχε προειδοποίηση για το ΛΟΑΤΚΙ+ περιεχόμενο των ταινιών που πρόβαλε. Νωρίτερα αυτό το μήνα, η κάτω βουλή του ρωσικού κοινοβουλίου, η Κρατική Δούμα, ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση νομοσχέδιο που απαγορεύει τη χειρουργική επέμβαση σε διεμφυλικά άτομα.

Σύμφωνα με την νέα οδηγία του υπουργείου Υγείας, το ιατρικό προσωπικό θα βοηθάει τα παντρεμένα ζευγάρια να «επιτυγχάνουν σεξουαλική αρμονία» και θα συμβουλεύει τους γονείς για το πώς πρέπει να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους μιλώντας τους για το σεξ, γράφει η εφημερίδα του ρωσικού κοινοβουλίου.

