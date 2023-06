Κόσμος

Ρωσία: “Τέλος” η αλλαγή φύλου - Ψυχιατρικό ινστιτούτο για τους ΛΟΑΤΚΙ+

Σειρά ερωτημάτων προκαλούν οι νέες κινήσεις του Πούτιν, που έχει φέρει τη Ρωσία στο τελευταίο επίπεδο πολιτικής και νομικής προστασίας των ΛΟΑΤΚΙ στην Ευρώπη.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή να δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ομοσπονδιακού κέντρου ψυχιατρικής ινστιτούτο με αντικείμενο την μελέτη της συμπεριφοράς των μελών της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο υπουργός Υγείας Μιχαήλ Μουράσκα κατά την διάρκεια συνεδρίασης της Κρατικής Δούμας (κάτω βουλής), στην οποία συζητούνταν το νομοσχέδιο για την απαγόρευση στην Ρωσία της«αλλαγής φύλου». Εν συνεχεία η Κρατική Δούμα ψήφισε το νομοσχέδιο σε πρώτη ανάγνωση. Την όλη συζήτηση στην Κρατική Δούμα δημοσιεύει ο ιστότοπος Meduza,

«Θέλω να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει εντολή του προέδρου για την δημιουργία στην βάση του ομοσπονδιακού κέντρου ψυχιατρικής πρόσθετου ινστιτούτου που δεν θα μελετάει μόνο αυτές, αλλά και μια σειρά κατευθύνσεις συμπεριφορών, μεταξύ των οποίων και την κοινωνική συμπεριφορά», δήλωσε ο Μουράσκα, απαντώντας στον βουλευτή Ανατόλι Βάσερμαν, όταν ρώτησε αν το υπουργείο Υγείας μελετάει τις αντιλήψεις της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ για τους ρόλους των φύλων και την σεξουαλικότητα «σε αντιστοιχία με την πραγματικότητα».

Ο ιστότοπος Meduza, επικαλούμενος εκπροσώπους της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, επισημαίνει ότι «οι δηλώσεις του Μουράσκα ενδέχεται να επιβεβαιώνουν το ότι στην Ρωσία θέλουν να εισαγάγουν μια διά της βίας θεραπεία μεταστροφής - που συνιστά ένα σύμπλεγμα ψευδοεπιστημονικών, βίαιων ψυχολογικών και σωματικών πρακτικών, με την βοήθεια των οποίων μπορεί δήθεν να θεραπευθεί ο μη ετεροφυλικός προσανατολισμός. Ο ΟΗΕ εξισώνει αυτές τις μεθόδους με βασανιστήρια».

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Κρατική Δούμα για την απαγόρευση «της αλλαγής φύλου», αποκλείει πλήρως την δυνατότητα διεμφυλικής μετάβασης με την βοήθεια χειρουργικών επεμβάσεων. Τέτοιες επεμβάσεις εάν το νομοσχέδιο ψηφισθεί , θα επιτρέπονται μόνο για «την θεραπεία γενετικών φυσιολογικών ανωμαλιών διαμόρφωσης φύλου στα παιδιά» και για αυτό θα απαιτείται αντίστοιχη απόφαση ιατρικής επιτροπής κρατικού ιδρύματος υγείας. Το νομοσχέδιο προτείνει επίσης να απαγορευθεί η νομική αλλαγή του γενετικού δείκτη.

Οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σειρά γιατρών επικρίνουν έντονα το εν λόγω νομοσχέδιο, καθώς θεωρούν ότι θα οδηγήσει σε αύξηση ψυχιατρικών διαταραχών και αυτοκτονιών, όπως επίσης και στην εμφάνιση μαύρης αγοράς παράνομων χειρουργικών επεμβάσεων.

Στις 14 Ιουνίου η Κρατική Δούμα ομόφωνα ψήφισε το νομοσχέδιο που απαγορεύει σε διεμφυλικά άτομα να αλλάξουν τα έγγραφα ταυτοποίησής τους και τις «ιατρικές επεμβάσεις». Το εν λόγω νομοσχέδιο απαγορεύει στους γιατρούς να κάνουν αντίστοιχες εγχειρήσεις, με εξαίρεση εκείνες που σχετίζονται με την θεραπεία των «γενετικών φυσιολογικών ανωμαλιών».

Σύμφωνα με την ετήσια κατάλογο της ευρωπαϊκής οργάνωσης υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων ILGA-Europe, το 2022 η Ρωσία κατέλαβε μια από τις τελευταίες θέσεις στον κατάλογο των χωρών ως προς το επίπεδο πολιτικής και νομικής προστασίας των δικαιωμάτων των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Πιο κάτω από την Ρωσία είναι μόνο η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν.

Τον Δεκέμβριο του 2022 ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε νόμο που απαγορεύει την «προπαγάνδιση μη παραδοσιακών σεξουαλικών σχέσεων, την παιδοφιλία και την αλλαγή φύλου». Από το 2013 στην Ρωσία έχει απαγορευθεί η «προπαγάνδιση» μεταξύ των ανηλίκων, ενώ τώρα απαγορεύεται μεταξύ όλων των Ρώσων. Στην πραγματικότητα ο νόμος επιβάλλει ταμπού σε συζητήσεις που έχουν θέμα την ομοφυλοφιλία και τα διεμφυλικά άτομα σε οποιοδήποτε πλαίσιο που δεν είναι αρνητικό.

