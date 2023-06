Υγεία - Περιβάλλον

Θάνατος μικρής Μελίνας: Ξανά στο εδώλιο η αναισθησιολόγος

O Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης που ήταν αθωωτική για την αναισθησιολόγο.

Σήμερα θα διεξαχθεί η δίκη για τον θάνατο της τετράχρονης Μελίνας Παρασκάκη, που τον Δεκέμβριο του 2015 έχασε τη ζωή της μετά από επέμβαση ρουτίνας για «κρεατάκια».

O Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης που ήταν αθωωτική για την αναισθησιολόγο. Η υπόθεση εκδικάζεται στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης, με κατηγορούμενη την αναισθησιολόγο.

Η δικάσιμος είχε οριστεί αρχικά για τις 23 Ιουνίου, όμως λόγω των εθνικών εκλογών της 25ης Ιουνίου, αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων σε όλη τη χώρα από 21 έως 28 του μήνα. Η έκτακτη δικάσιμος για την υπόθεση ορίστηκε για την Παρασκευή 30 Ιουνίου.

Υπενθυμίζεται, πως για το θέμα είχε μιλήσει στο Creta και ο πατέρας της μικρής Μελίνας, Μάνος Παρασκάκης. «Εγώ δεν πίστεψα ποτέ ότι έχει κλείσει τελείως η υπόθεση». Ο πατέρας της 4χρονης Μελίνας τόνισε πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του συνεχίζουν να έχουν εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη παρά τα όσα έγιναν στη διάρκεια της μακράς δικαστικής διαδικασίας και τους στεναχώρησαν ως γονείς. «Δεν έχει ανοίξει μύτη 7 χρόνια τώρα. Δηλαδή δεν φταίει κανείς; Νομίζω πως όποιος έρθει στη θέση μου το ίδιο θα σκεφτεί. Να δούμε τι θα γίνει τώρα.»

O πόνος που βιώνει η οικογένεια οχτώ χρόνια μετά τον χαμό της μικρής Μελίνας είναι αβάσταχτος. «Είναι ένας εφιάλτης που τον ζεις ξύπνιος», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Παρασκάκης.

Μισό εκατομμύριο ευρώ για ψυχική οδύνη στην οικογένεια

Tο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, αποφάσισε πως οι παραλείψεις και τα λάθη που έγιναν στο νοσηλευτικό ίδρυμα όπου βρισκόταν το μικρό κορίτσι, συνδέονται με τον θάνατο της και ως εκ τούτου, το νοσηλευτικό ίδρυμα υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση ύψους σχεδόν μισού εκατομμυρίου ευρώ στην οικογένεια Παρασκάκη, για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν.

πηγή: creta24.gr

