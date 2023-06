Πολιτική

Παραίτηση Τσίπρα - Κούλογλου: Δεν περίμενα να παραιτηθεί - Θαρραλέα απόφαση (βίντεο)

"Ένα νέο πρόσωπο μπορεί να σταθεί καλύτερα απέναντι στον Μητσοτάκη" είπε χαρακτηριστικά.

Καταιγιστικές εξελίξεις μετά την αιφνιδιαστική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν για την εκλογή νέου προέδρου.

Ο Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στο "Καλημέρα Ελλάδα" σχολιάζοντας την επόμενη μέρα στο κόμμα.

"Δεν περίμενα να παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, όμως ήταν μία θαραλλέα απόφαση" είπε ο κ. Κούλογλου, ενώ συνέχισε αναφέροντας πως "αυτό, βεβαια είναι μία απελευθέρωση και για τον ίδιο αλλά και για το κόμμα. Δέχθηκε πολλές επιθέσεις ο Τσίπρας. Έκανε λάθη, όμως του φορτώθηκαν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι θα πρεέπει να μιλήσει κάποια στιγμή για το 2015 και το 2019 και τις "κωλοτούμπες" που του χρέωσαν".

"Νομίζω πως είναι η στιγμή, μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα που ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ένα βήμα πίσω για να δει τα λάθη που έγιναν" τόνισε ενώ ανέφερε πως "το νέο πρόσωπο που θα αναλάβει την προεδρία του κόμματος θα μπορεί - σε αυτές τις συνθήκες όπως έχουν διαμορφωθεί - να αντιμετωπίσει καλύτερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και να έρθει σε μία επαφή με το ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρξει μία ισχυρή αντιπολίτευση" , σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο δεν έγινε μέχρι στιγμής καθώς "δεν υπήρχε χημεία ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη, δεν είχαν καλές σχέσεις".

"Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει τα πάντα στον Τσίπρα" είπε χαρακτηριστικά ενώ αποκάλυψε πως "υπήρχαν άνθρωποι που έλεγαν "δεν γίνεται να δείξουμε αυτές τις δημοσκοπήσεις στον Πρόεδρο" για αυτό και ο ίδιος ο Τσίπρας είπε πως δεν είχε ακριβή εικόνα" ενώ είπε πως "έγιναν πολλά λάθη στην προεκλογική εκστρατεία".

Σχετικά με την διάδοχη κατάσταση στην προεδρία δεν έδειξε προτίμηση.

