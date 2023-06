Κόσμος

Τσίπρας: Πώς σχολιάζει ο τουρκικός Τύπος την παραίτησή του

Στα πρωτοσέλιδα των τουρκικών εφημερίδων η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και η Σύνοδος του ΝΑΤΟ.

Μια ιστορική σελίδα έκλεισε για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από την προεδρία του κόμματος. Η είδηση κάνει τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ, τα οποία επισημαίνουν πως η απόφαση αυτή έρχεται με τη συντριπτική ήττα του στις βουλευτικές εκλογές την περασμένη Κυριακή.

Βασικό θέμα και στην τουρκική ειδησιογραφία αποτελεί η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1, Άννα Ανδρέου, τουρκικός Τύπος εντυπωσιάστηκε από την ομιλία παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος χρησιμοποίησε τους στίχους του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ «η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν την έχουμε ταξιδέψει ακόμη».

Η Χουριέτ σήμερα στο πρωτοσέλιδό της έχει τίτλο «Παραιτήθηκε με τον Ναζίμ Χικμέτ». Και η Ακσάμ επίσης έχει τίτλο «Έχασε 5 εκλογές και αποχώρησε με τον Ναζίμ Χικμέτ».

Ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος είναι πολύ γνωστός στην Τουρκία, και αγαπητός ιδιαίτερα από την λεγόμενη αριστερά της Τουρκίας, είχε σήμερα ιδιαίτερη θέση και στον αντιπολιτευτικό τύπο, ο οποίος αφήνει αιχμές στον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου ο οποίος παρότι έχασε τις εκλογές, αρνείται να παραιτηθεί.





Πάντως βασικό θέμα εξακολουθεί να είναι η Σύνοδος του ΝΑΤΟ στη Λιθουανία. Το CNN Turk μεταδίδει ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στις επαφές Τουρκίας – Ελλάδας στο Βίλνιους και ότι Ερντογάν και Μητσοτάκης αναμένεται να συζητήσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Υπενθυμίζει ότι η τελευταία τους συνάντηση ήταν τον Μάρτιο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη.

Όσο για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, Τούρκοι πολιτικοί αναλυτές θεωρούν ότι έπειτα από τη σκληρή αντίδραση της Άγκυρας για το κάψιμο του Κορανίου στη Στοκχόλμη, δεν αναμένεται η Τουρκία να δώσει το πράσινο φως στο Βίλνιους της Λιθουανίας, παρά τις έντονες πιέσεις από το ΝΑΤΟ

