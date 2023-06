Life

“Προδότες”: Η αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδέχεται Πιστούς και Προδότες, και η αντίστροφη μέτρηση πριν τον Τελικό ξεκινά! Τικ Τακ! Τικ Τακ! Νέο επεισόδιο απόψε στο ΑΝΤ1!

-

Οι Προδότες έγιναν 3, μετά τη στρατολόγηση του Γιώργου Τ., αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ... Οι Πιστοί κατάφεραν να ξετρυπώσουν άλλον έναν Προδότη, τον Γιώργο Ρ. Τώρα ο στόχος των Προδοτών είναι να βγάλουν από τη μέση μια γυναίκα... Μια γυναίκα, η επιλογή της οποίας, κατά τη γνώμη τους, θα θολώσει τα νερά. Ή μήπως θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα; Απόψε στις 21:00, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης υποδέχεται Πιστούς και Προδότες, και η αντίστροφη μέτρηση πριν τον Τελικό ξεκινά! Τικ Τακ! Τικ Τακ!

Στο προηγούμενο επεισόδιο

Ο Γιώργος Τ. αποφάσισε να αποδεχτεί την στρατολόγηση και να γίνει και αυτός Προδότης. Γνώρισε τους δύο «συμμάχους» του πλέον, τον Γιώργο Ρ. και τον Κωνσταντίνο κι άρχισαν μαζί να καταστρώνουν τα σχέδιά τους.

Στο Πρωινό ο Γιώργος Τ. προσπάθησε να διαχειριστεί τον νέο του ρόλο στο παιχνίδι ως Προδότης, όσο οι υπόλοιποι έκαναν σενάρια για το αν έγινε στρατολόγηση ή όχι το προηγούμενο βράδυ, καθώς κανένας Πιστός δεν δολοφονήθηκε. Εν τω μεταξύ, ο Κωνσταντίνος κατάφερε να πλησιάσει την Γωγώ και να την πείσει ότι δεν είναι Προδότης.

Στην Αποστολή, μετά από πολλές στροφές, σωστές και λάθος απαντήσεις, αλλά και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους συμπαίκτες τους, και οι 3 ομάδες κατάφεραν να τερματίσουν εγκαίρως και να φτάσουν το Έπαθλο του Τελικού στα 56.400 ευρώ.

Η Εύα κέρδισε την ασπίδα στο Οπλοστάσιο αποκαλύπτοντας το στην Αναστασία Τ. και τον Γιώργο Ρ. Η χαρά της, όμως, κράτησε λίγο, καθώς στη Στρογγυλή Τράπεζα η Μαρία και η Γωγώ άρχισαν να την κατηγορούν έντονα ότι είναι Προδότης δείχνοντας έτσι την πρόθεσή τους να την ψηφίσουν. Η Εύα λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα, κάτι που αποδείχτηκε σωτήριο για την ίδια, καθώς έπεισε τους Πιστούς ότι δεν είναι Προδότης. Αυτό, όμως, έριξε τα βλέμματα στον Γιώργο Ρ., ο οποίος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, αποκάλυψε ότι ήταν Προδότης και αποχώρησε από το παιχνίδι μέσα σε κλίμα πανηγυρισμών από τους ανακουφισμένους Πιστούς.

Οι Προδότες, έχοντας μόλις χάσει ένα βασικό μέλος, κλήθηκαν να αποφασίσουν εάν είναι καλύτερη απόφαση η δολοφονία ή η στρατολόγηση ενός Πιστού, δυο μόλις ανάσες πριν τον Τελικό.

Στο αποψινό επεισόδιο

Οι Πιστοί που έχουν απομείνει, συγκεντρώνονται στο Πρωινό για να μάθουν τι συνέβη το προηγούμενο βράδυ, ενώ οι Προδότες προσπαθούν να παραπλανήσουν κι άλλο τους Πιστούς με τις… «υποκριτικές τους ικανότητες». Κάποια άτομα μπαίνουν στο στόχαστρο και η Έπαυλη χωρίζεται σε δύο στρατόπεδα.

Ύστερα από μία Αποστολή που απαιτεί καλή ισορροπία και ευλυγισία, Πιστοί και Προδότες συγκεντρώνονται στη Στρογγυλή Τράπεζα έτοιμοι να ψηφίσουν και να διώξουν ένα ακόμη άτομο. Ο παίκτης με τις περισσότερες ψήφους αποκαλύπτει αν ήταν Πιστός ή Προδότης και αποχωρεί από το παιχνίδι.

Στις 12 ακριβώς, οι Πιστοί αναχωρούν για τα δωμάτιά τους και οι Προδότες συγκεντρώνονται στο Κονκλάβιο για να συνεχίσουν το έργο τους.

Θα καταλάβουν οι Πιστοί ποιοι είναι οι Προδότες, έτσι ώστε να τους διώξουν από το παιχνίδι; Γιατί αν ένας Προδότης κατορθώσει να φτάσει στον Τελικό, τότε θα κερδίσει όλο το έπαθλο.

Πάντως, μέχρι τώρα το σκορ μεταξύ Πιστών και Προδοτών παραμένει σαφώς υπέρ των δεύτερων με: 10 – 3!

«Οι Προδότες», το διεθνές format με εκατομμύρια φανατικούς τηλεθεατές σε 22 χώρες, μας μυεί κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αθώος.

Trailer αποψινού επεισοδίου





https://www.youtube.com/watch?v=AS3y186DHhk

#Prodotes

Instagram

@prodotes.ant1tv

Twitter

@prodotes_ant1tv

Facebook

@prodotes.ant1tv

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ο διαρρήκτης έπεσε πάνω στον ένοικο

Γαλλία - Δολοφονία 17χρονου: Βίαια επεισόδια στον τόπο της τραγωδίας (εικόνες)

Η Ναόμι Κάμπι ξανά μητέρα στα 53 της - Το μήνυμα που στέλνει στις γυναίκες

Gallery