Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Θρήνος για τον Εύελπι που πέθανε στην διάρκεια άσκησης

Θλίψη προκάλεσε στις Ένοπλες Δυνάμεις η ξαφνική απώλεια του νεαρού Εύελπι. Το συλλυπητήριο μήνυμα του Χριστοδουλίδη.

Θρήνος στις ένοπλες δυνάμεις καθώς ένας Εύελπις έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια άσκησης στην Ρεντίνα το πρωί της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Στρατού το πρωί της Παρασκευής και στο πλαίσιο της θερινής εκπαίδευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου, στην Ρεντίνα, o Ελληνοκύπριος Εύελπις ΙΙας, Χ.Γ., ετών 20, έχασε τις αισθήσεις του.

Η ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού:

“Από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ανακοινώνεται ότι, κατά τις πρωινές ώρες της Παρασκευής 30 Ιουνίου 2023 και στο πλαίσιο της θερινής εκπαίδευσης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ανορθόδοξου Πολέμου (ΚΕΑΠ), στην Ρεντίνα, o Ελληνοκύπριος Εύελπις ΙΙας, Χ.Γ., ετών 20, έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από τον ιατρό της Μονάδας και διεκομίσθη άμεσα συνοδεία ιατρικού προσωπικού στο Κ.Υ Νέας Μαδύτου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται αρμοδίως.

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού εκφράζει τη λύπη του για την απώλεια του Εύελπι και τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του”.

Συλλυπητήρια από τον Νίκο Χριστοδουλίδη

Bαθιά θλίψη εγια τον θάνατο του 20χρονου εξέφρασε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Με ανάρτηση στο Facebook, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει ότι: «Εκφράζω τη βαθιά μου θλίψη για την απώλεια του δευτεροετή Εύελπι, που κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής δραστηριότητας στη Ρεντίνα έχασε τις αισθήσεις του και δυστυχώς κατέληξε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.»

