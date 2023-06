Πολιτισμός

Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου - “Ίρις 2023”: Λαμπερή απονομή των βραβείων (εικόνες)

Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου τίμησε την Μπέτυ Λιβανού για το σύνολο της καριέρας της. Ποιοι κέρδισαν τα βραβεία στις 22 κατηγορίες.

«Είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε ακόμα μια πλούσια χρονιά ελληνικού κινηματογράφου. Κάτι που σε άλλες εποχές μπορεί να το θεωρούσαμε εξαίρεση, σήμερα έχει γίνει ο κανόνας. Οι ελληνικές ταινίες ταξιδεύουν στα σημαντικότερα φεστιβάλ του κόσμου, κερδίζουν αναγνώριση και βραβεία. Οι Έλληνες δημιουργοί είναι δικαίως πιο φιλόδοξοι, δεν έχουν στεγανά, δεν φοβούνται να δοκιμαστούν σε νέες φόρμες και πλατφόρμες διανομής - μεταξύ κινηματογράφου, τηλεόρασης και διαδικτυακών μέσων. Όλα αυτά είναι ο κανόνας του ελληνικού κινηματογράφου και έχουμε κάθε λόγο να το γιορτάζουμε.»

Κάπως έτσι υποδέχθηκε το κοινό χθες βράδυ στην κατάμεστη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Λευτέρης Χαρίτος, κηρύσσοντας την έναρξη της 14ης απονομής των κινηματογραφικών βραβείων Ίρις. Με παρουσιάστριες τις απολαυστικές Νατάσα Εξηνταβελώνη και Λίλα Μπακλέση, σκηνοθέτη τον Κωνσταντή Φραγκόπουλο και την εγχώρια κινηματογραφική κοινότητα να δίνει δυναμικό παρών, τα Ίρις 2023 σήμαναν το τέλος μιας ακόμα σημαντικής χρονιάς για το ελληνικό σινεμά.

Μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η ταινία «Πίσω από τις θημωνιές» της Ασημίνας Προέδρου, που συγκέντρωσε 10 βραβεία, ανάμεσα στα οποία τα Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας και Σεναρίου.

Η σπουδαία Μπέτυ Λιβανού παρέλαβε τιμητικό βραβείο για το σύνολο της καριέρας της και μίλησε για την εθιστική δύναμη του σινεμά. «Είτε περνάς δίπλα του αβρόχοις ποσί, είτε γίνεσαι μέρος του» είπε, κερδίζοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα του κοινού.

Τα βραβεία στις 22 συνολικά κατηγορίες παρουσίασαν μια πλειάδα σημαντικών ανθρώπων του σινεμά και όχι μόνο, ανάμεσα στους οποίους (με αλφαβητική σειρά) οι Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Γιώργος Καπουτζίδης, Σμαράγδα Καρύδη, Νίκος Κουρής, Χρήστος Λούλης, Ζέτα Μακρυπούλια, Ελένη Φουρέιρα αλλά και οι Γιάννης Μπουτάρης, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, ο Γιώργος Χριστοδούλου, CEO της Village Roadshow Greece, καθώς και οι εκπρόσωποι των Φίλων της ΕΑΚ, Στάθης Καμβασινός, Νικόλας Αλαβάνος, Άρης Ντάγιος, Ορέστης Πλακιάς και Πάνος Μπίσδας.

Αναλυτικά τα Βραβεία Ίρις 2023 με τη σειρά που απονεμήθηκαν είναι:

Βραβείο Μικρού Μήκους Σπουδαστικής Ταινίας: Για την ταινία «Τσουλάκια»: Δέσποινα Μαυρίδου

Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων & Εμψύχωσης (Animation): Για την ταινία «Μια νύχτα στο νεκροταφείο»: Στέλιος Πολυχρονάκης, Κωνσταντίνος Βασίλαρος

Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ): Για την ταινία «Μνήμη με ουρά»: Δημήτρης Ινδαρές

Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους: Για την ταινία «Airhostess-737»: Θανάσης Νεοφώτιστος, Δημήτρης Τσακαλέας, Ιωάννα Μπολομύτη

Βραβείο Ειδικών Εφφέ και Οπτικών Εφφέ: Για την ταινία «Dodo»: Thomas Duval, Fabien Guiliani, Αντώνης Κοτζιάς, Ειρήνη Βιανέλλη, Μιχάλης Νερομυλιώτης

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ, Κομμώσεων και Ειδικών Εφφέ: Για την ταινία «Broadway»: Ιωάννα Λυγίζου, Χρόνης Τζήμος, Χαρά Βασιλειάδη

Βραβείο Ενδυματολογίας: Για την ταινία «Broadway»: Μάρλι Αλειφέρη

Βραβείο Σκηνογραφίας: Για την ταινία «Broadway»: Αννα Γεωργιάδου

Βραβείο Ήχου: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Νίκος Παπαδημητρίου, Ηλέκτρα Βενάκη, Περσεφόνη Μήλιου, Κώστας Βαρυμποπιώτης

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής: Για την ταινία «Broadway»: Gabriel Yared

Βραβείο Μοντάζ: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Ηλέκτρα Βενάκη

Βραβείο Φωτογραφίας: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Σίμος Σαρκετζής

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Ντίνα Μιχαηλίδου

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Χρήστος Κοντογεώργης

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου: Για την ταινία «Black Stone»: Ελένη Κοκκίδου

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Στάθης Σταμουλακάτος

Βραβείο Σεναρίου: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Ασημίνα Προέδρου

Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Ασημίνα Προέδρου

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Ασημίνα Προέδρου

Βραβείο Ταινίας Ελληνικής Μειοψηφικής Συμπαραγωγής: Για την ταινία «Burning Days»: Γιώργος Τσούργιαννης

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Τεκμηρίωσης (Ντοκιμαντέρ): Για την ταινία «Χειροπαλαιστής»: Φωτεινή Οικονομοπούλου, Βασιλική Πατρούμπα, Σοφία Δημοπούλου, Γιώργος Γούσης

Βραβείο Μεγάλου Μήκους Ταινίας Μυθοπλασίας: Για την ταινία «Πίσω από τις θημωνιές»: Ιωάννα Μπολομύτη, Markus Halberschmidt, Vladimir Anastasov, Angela Nestorovska





Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση, "Η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου ευχαριστεί τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ για την υποστήριξη, τόσο από τη Village Roadshow Greece, μέγα χορηγό των Βραβείων Ίρις 2023, όσο και από τον ΑΝΤ1, χορηγό επικοινωνίας. Επιπλέον τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση για τη φιλοξενία και τους Φίλους της ΕΑΚ, που στηρίζουν τις δράσεις όλης της χρονιάς και φέτος είναι οι Finos Film, Filmiki, Foss Productions, Boo Productions, Top Cut Modiano και Authorwave. Τέλος το γραφείο MEDIA Creative Europe και βέβαια το κρασί Κυρ Γιάννη και την μπύρα Fischer".

