“Η Μάγισσα”: Οι Λασκαραίοι, οι Γερακάρηδες και η... Μάνη (εικόνες)

Οι αντίπαλες οικογένειες που ενώθηκαν λόγω ενός γάμου και η εύθραυστη ισορροπία που έχει ΄'ημερομηνία λήξης'

Μάνη 1817…

Λασκαραίοι και Γερακάρηδες, δύο αντίπαλες πατριές είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους.

Αλλά για πόσο θα κρατήσει αυτή η ευαίσθητη ισορροπία;

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΛΑΣΚΑΡΑΙΟΙ;

Οι Καπεταναίοι του Πόρτο Κάγιο. Από τις πιο ισχυρές οικογένειες της Νότιας Προσηλιακής Μάνης, διαφεντεύουν την περιοχή με πυγμή κι αίσθημα δικαίου.

Έμβλημά τους η φλεγόμενη καρδιά.

Ύψιστο χρέος τους η προστασία της βαριάς κληρονομιάς που φέρει το όνομά τους.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΓΕΡΑΚΑΡΗΔΕΣ;

Οι πειρατές του Πόρτο Κάγιο. Αδίστακτοι πολεμιστές, ο φόβος και τρόμος της Νότιας Προσηλιακής Μάνης, οργώνουν τις θάλασσες, ψάχνοντας το επόμενο θύμα τους.

Έμβλημά τους το γεράκι.

Διακαής πόθος τους η επικράτηση στην περιοχή και η είσοδός τους στις τάξεις των Καπεταναίων.

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνας Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

