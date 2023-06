Life

“Η Μάγισσα” στον ΑΝΤ1: Δείτε για πρώτη φορά τα... τείχη της (βίντεο)

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά από του συντελεστές των "Αγριων Μελισσών" έρχεται στον ΑΝΤ1.

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Δείτε για πρώτη φορά video με τα τείχη της «Μάγισσας»:

