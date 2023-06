Οικονομία

ΤτΕ - Στουρνάρας: άμεσος στόχος η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας

Την ανάπτυξη αλλα και τους κινδύνους για την οικονομία της χώρας παρουσίασε η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας.

Αισιόδοξο κλίμα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με ανάπτυξη 2,2% φέτος, 3% το 2024 και 2,7% για το 2025, καταγράφει η Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2022-2023, την οποία παρέδωσε σήμερα ο διοικητής της Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, στον πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα.

«Οι Εκθέσεις τις οποίες υποβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος, επί διοικήσεως Στουρνάρα, παραπέμπουν, ποιητική αδεία, στην παραίνεση προς τον Ιούλιο Καίσαρα να λάβει υπόψη του "τα σοβαρά γραφόμενα του Αρτεμιδώρου" λίγο πριν μπει στη Σύγκλητο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Βουλής, παραλαμβάνοντας την έκθεση. Παράλληλα επεσήμανε ότι, «οι Εκθέσεις της Τραπέζης της Ελλάδος, είναι σοβαρά γραφόμενα που πρέπει όλοι οι παράγοντες του δημόσιου βίου να τις λαμβάνουν υπόψιν ώστε να διευκολυνόμαστε στη χάραξη των πολιτικών μας, είτε είμαστε στην πλειοψηφία, είτε είμαστε στη μειοψηφία».

Όπως είπε ο κ. Τασούλας, θα διαβιβάσει την Έκθεση «στην υπό συγκρότηση Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, στην οποία οι συζητήσεις έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα για όλο το πολιτικό φάσμα».

«Είναι σημαντικό ότι υπάρχει καθαρός ορίζοντας πολιτικός, ισχυρή κυβέρνηση με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, που μπορεί να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα για την Οικονομία», τόνισε από την πλευρά του ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος ενώ επεσήμανε ότι «ο άμεσος στόχος μας πρέπει να είναι η απόκτηση, το συντομότερο δυνατό, της επενδυτικής βαθμίδας».

Αποκωδικοποιώντας τα στοιχεία της Έκθεσης, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι «η ανάπτυξη που προβλέπεται για τη χώρα μας από φέτος και μέχρι το 2025, είναι πολύ υψηλότερη από αυτή των εταίρων μας στην Ευρώπη, με τα σημαντικά προβλήματα να είναι πια πίσω μας και [η χώρα] να έχει να λαμβάνει και σημαντικούς πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μας διευκολύνουν στις επενδύσεις».

Έσπευσε ωστόσο να τονίσει ότι, «το διεθνές περιβάλλον είναι γεμάτο με αβεβαιότητες και δεν πρέπει να μας παρασύρει η αίσθηση του άτρωτου».





«Υπάρχουν κίνδυνοι, έχουμε ακόμα σημαντικά προβλήματα και στρεβλώσεις τα οποία περιορίζουν τις δυνατότητές μας να παράγουμε διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Βλέπετε μόλις αρχίσαμε να αναπτυσσόμαστε γρηγορότερα από τους εταίρους μας εμφανίστηκε μεγάλο άνοιγμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, δηλαδή οι εισαγωγές ξεπέρασαν κατά πολύ τις εξαγωγές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Στουρνάρας εστιάζοντας σε δύο κυρίως κατευθύνσεις τις οποίες πρέπει η χώρα να ακολουθήσει:

Να προχωρήσουν άμεσα μεταρρυθμίσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι καθυστερήσεις στη δικαιοσύνη, η γραφειοκρατία στο δημόσιο, οι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας, οι δεξιότητες, η έλλειψη εργατικών χεριών, η μικρή συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, η έλλειψη διασύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την παραγωγή, η μεγάλη φοροδιαφυγή και οι ατελείς υποδομές και τα δίκτυα.

«Να θυμίσω τον Αβραάμ Λίνκολν, ο οποίος είχε πει ότι "τη στέγη του σπιτιού σου την φτιάχνεις όταν ο καιρός είναι καλός". 'Αρα λοιπόν τώρα που έχουμε δυνατότητα, πρέπει να δημιουργήσουμε μαξιλάρια ασφαλείας για το μέλλον», σημείωσε ο κ. Στουρνάρας.

Τέλος ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος έδωσε έμφαση στην εθνική αποταμίευση, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, σημειώνοντας ότι είναι λίγη ως ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με την υπόλοιπη ευρωζώνη.

«Καταναλώνουμε ένα σημαντικά υψηλότερο ποσοστό του εθνικού προϊόντος από ό,τι οι εταίροι μας στην ευρωζώνη. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα υψηλό και επιθυμητό ποσοστό επενδύσεων, το οποίο απαιτείται έτσι ώστε να συγκλίνει το βιοτικό μας επίπεδο με αυτό των υπόλοιπων εταίρων μας, πρέπει να αποταμιεύσουμε περισσότερο. Δεν αρκούν οι πόροι που θα έρθουν από το εξωτερικό. Στόχος, και το έχουμε βάλει και ως τίτλο στην Έκθεση, είναι η πραγματική σύγκλιση χωρίς μακροοικονομικές ανισορροπίες. Θα είναι σημαντικές οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης την επόμενη εβδομάδα, τις περιμένει βεβαίως και ο ελληνικός λαός, αλλά και η διεθνής επενδυτική κοινότητα. Ο άμεσος στόχος μας πρέπει να είναι η απόκτηση, το συντομότερο δυνατό, της επενδυτικής βαθμίδας», κατέληξε ο κ. Στουρνάρας.

