Μητσοτάκης: οι ευχές στην Μαρέβα για τα γενέθλιά της (εικόνες)

Με μια γλυκιά ανάρτηση ευχήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης "χρόνια πολλά" στην σύζυγό του Μαρέβα.

Γενέθλια έχει σήμερα η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα και ο Πρωθυπουργός, της ευχήθηκε με μία γλυκιά ανάρτηση στα social media.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανάρτησε μια φωτογραφία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, τραβηγμένη κατά την είσοδό τους για την ορκομωσία της κυβερνησής του για δεύτερη φορά και στέλνει δημοσίως τις ευχές του στη σύζυγό του με την οποία έχουν αποκτήσει μαζί τρία παιδιά.

Την φωτογραφία συνόδευε η λεζάντα στην οποία ο πρωθυπουργός έγραψε: «Χρόνια πολλά αγάπη μου! Είσαι το στήριγμα μου και η καλύτερη μαμά».

Υπενθυμίζεται ότι εχτές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε μια ανάρτηση για να ευχηθεί στην μικρή του κόρη, Δάφνη.

