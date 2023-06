Παράξενα

Καστοριά: Αρκούδα έπεσε σε δεξαμενή και την έσωσαν με... κορμό δέντρου! (βίντεο)

Επιχείρηση στήθηκε για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί το αρκουδάκι.

Τυχερό μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένα αρκουδάκι στην Καστοριά που έπεσε μέσα σε δεξαμενή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του «Αρκτούρου», για το αρκουδάκι που έπεσε μέσα σε μία δεξαμενή στη Λεύκη Καστοριάς στήθηκε επιχείρηση διάσωσης από τη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς σε συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς.

Με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Δασών κόπηκε ένας κορμός δέντρου που τοποθετήθηκε εντός της δεξαμενής ώστε να δώσει διέξοδο στο αρκουδάκι.

Τελικά, έπειτα από λίγη ώρα, κι ενώ όλοι οι συμμετέχοντες είχαν αποχωρήσει, το αρκουδάκι σκαρφάλωσε και βγήκε έξω από τη δεξαμενή και μάλιστα η κάμερα συνέλαβε και τη μαμά αρκούδα που το πήρε και έφυγαν μαζί. Άλλωστε η μαμά δεν εγκατέλειψε στιγμή τον χώρο, ήταν αρκετά κοντά και συχνά έκανε την εμφάνισή της γύρω από το σημείο της επιχείρησης.

Όπως αναφέρει ο «Αρκτούρος», τα περιστατικά αλληλεπίδρασης σε κατοικημένες περιοχές φέτος έχουν αυξηθεί δραματικά και η οργάνωση απευθύνει έκκληση στους αρμόδιους φορείς να ανταποκριθούν στις συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί και να ενισχύσουν τους φορείς που συμμετέχουν στο πλαίσιο λειτουργίας της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης.

Πηγή: Facebook / Arcturos

