Πόλο: “Ασημένιες” οι κορασίδες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (εικόνες)

Τα κορίτσια της Εθνικής Ελλάδας πάλεψαν για την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο υποκλίθηκαν τελικώς στην ανωτερότητα των αντιπάλων.

Στην ιστορική συμμετοχή της σε τελικό Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ15, η εθνική υδατοσφαίρισης κορασίδων δεν κατάφερε να περάσει το υψηλό, όπως αποδείχθηκε, εμπόδιο της Ισπανίας.

Το συγκρότημα του Γιώργου Τσόκα έπεσε με το βαρύ 10-4 από την «χρυσή» ομάδα της Ιβηρικής στον τελικό της διοργάνωσης, που ολοκληρώθηκε στο Ζάγκρεμπ και κατέκτησε το πρώτο μετάλλιο αργυρής απόχρωσης.

Στη σύντομη Ιστορία της διοργάνωσης (η εφετινή ήταν η 3η συνολικά), η εθνική κορασίδων μετράει μία 3η θέση το 2019 στο Κίρισι, μία 4η στο 2021 στο Σέντες και μία 2η εφέτος στο Ζάγκρεμπ.

Στο αγωνιστικό κομμάτι και με τις δύο ομάδες... ταμπουρωμένες στην άμυνα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, η Ελλάδα άνοιξε το σκορ με την Κρασσά, πριν η Ισπανία ισοφαρίσει (1-1) στα 3:19 από τη λήξη του οκτάλεπτου.

Η Καραγιάννη χάρισε και πάλι το προβάδισμα στην εθνική στο δεύτερο οκτάλεπτο (2-1), αλλά στη συνέχεια το «νεκρό» διάστημα της «γαλανόλευκης» χάρισε στην Ισπανία ένα σερί 7-0, με το οποίο εξασφάλισε στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου μία διαφορά ασφαλείας έξι τερμάτων (προηγήθηκε με 8-2), «κλειδώνοντας» το χρυσό.

Μετά από 13 λεπτά, η Ελλάδα βρήκε δίχτυα (3-8) με πέναλτι της Κρασσά, αλλά πλέον ήταν αργά...

Τα οκτάλεπτα: 1-1, 1-3, 0-4, 2-2

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Τσόκας): Σαλέχ – Γανίμη, Κεπενού, Μούζη, Μπίκου, Κουνδουράκη, Σταυρίδου, Καραγιάννη 1, Κρασσά 2, Βάλβη, Μπιτσάκου, Ντούλη 1, Χέλμη, Λουπάκη.

ΙΣΠΑΝΙΑ: Βακέρο, Άντον 2, Χέβελ Μεντίνα, Μάνσο, Γιουράντο, Ρουίθ, Φρίγκολα 3, Ντίαθ 1, Φερνάντεθ 1, Μουνιόθ 1, Πινέντα 1, Παγιάρες 1, Πέρεθ.

