Amber Alert για γονική αρπαγή 7χρονου

"Συναγερμό" για τον εντοπισμό του αγοριού σήμανε "Το Χαμόγελο του Παιδιού". Μπορείτε να βοηθήσετε;

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 7χρονου παιδιού από την Λάρυμνα, το οποίο άρπαξε προ ημερών ο πατέρας του.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert Hellas κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, καθώς, όπως αναφέρει υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως η ζωή του παιδιού κινδυνεύει.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Στις 25/06/2023 και ώρα περίπου 11:00 πμ, ο πατέρας του, Οβτσαρένκο Σάλεχ, 7 ετών, υπήκοου Λετονίας, προέβη σε αρπαγή του ανήλικου, στην περιοχή της Λάρυμνας Φθιώτιδας, χωρίς να υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση και έκτοτε αγνοούνται.

Κατόπιν εισαγγελικής εντολής που εκδόθηκε σήμερα 1/7/2023, το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε άμεσα στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς υπάρχουν ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι πιθανόν η ζωή του παιδιού βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο Οβτσαρένκο Σάλεχ έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,28 μ. και 45 κιλά βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρη βερμούδα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ".

