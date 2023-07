Αθλητικά

Superleague 2 – Interpol: Έφοδος σε σπίτια παραγόντων για παράνομο στοιχηματισμό

Στο στόχαστρο και χρηματοδότες ομάδων. Κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές.

Στο στόχαστρο της Interpol βρίσκεται η Superleague 2 στο πλαίσιο ερευνών για την πάταξη κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού.

Σύμφωνα με το σημερινό δημοσίευμα, η Interpol σε συνεργασία με τις ελληνικές Αρχές πραγματοποίησε έφοδο σε σπίτια και γραφεία όχι μόνο παραγόντων, αλλά χρηματοδοτών ομάδων της κατηγορίας, προχωρώντας σε κατασχέσεις κινητών τηλεφώνων, λάπτοπ, και άλλων αντικειμένων.

Η επιχείρηση σχεδιαζόταν εδώ και μήνες από τον διεθνή φορέα και τέθηκε σε εφαρμογή ακολουθώντας αντίστοιχες επιχειρήσεις σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αρχής γενομένης από την Αυστρία κι έπειτα σε κράτη όπως οι Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία και Τσεχία.

Πηγή: gazzetta.gr

