Κοινωνία

Λεπτοκαρυά: Τρένο ακινητοποιήθηκε στις ράγες λόγω μηχανικής βλάβης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία για να φτάσουν στους προορισμούς τους, ενώ υπάρχει κινητοποίηση των εργαζομένων για να απομακρυνθεί το τρένο και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

-

Τρένο σταμάτησε να κινείται από μηχανική βλάβη στην Λεπτοκαρυά με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απομακρυνθούν οι επιβάτες με λεωφορεία για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Σύμφωνα με το enikos.gr, το τρένο παρουσίασε μηχανική βλάβη σήμερα το πρωί (1/7) με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί.

Στη φωτογραφία μπορείτε να δείτε το τρένο, το οποίο μεταφέρεται σε άλλο σημείο μετά την κινητοποίηση των εργαζομένων, ώστε να εξομαλυνθεί και η κυκλοφορία άλλων συρμών.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας απομακρύνθηκαν με λεωφορεία.

Ειδήσεις σήμερα: