Κρήτη: Ασθενής πέθανε ενώ έκανε αξονική τομογραφία

Ο θάνατος της γυναίκας έφερε στο προσκήνιο και τις ελλείψεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο τμήμα του ΠΑΓΝΗ, σε απινιδωτή, μόνιτορ, πιεσόμετρα και οξύμετρα.

Την τελευταία της πνοή άφησε στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ηρακλείου μία 59χρονη γυναίκα από το Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, την ώρα που ολοκλήρωνε εξέταση στο PET SCAN του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής. Το τραγικό περιστατικό, συνέβη το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης.

Μόλις αντιλήφθηκαν οι γιατροί τι συμβαίνει, επικοινώνησαν αμέσως με την εφημερεύουσα και στο τμήμα έτρεξε αναισθησιολόγος, ενώ έγινε προσπάθεια να την ανατάξουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Μετά τον θάνατο της γυναίκας, η οποία να σημειωθεί είχε πολύ επιβαρυμένη υγεία ,για τον οποίο όπως λένε οι πληροφορίες δεν παραγγέλθηκε νεκροψία, κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός του νοσοκομείου για να μεταφερθούν στο τμήμα απινιδωτής, μόνιτορ, πιεσόμετρα, οξύμετρα, που δεν υπήρχαν, παρά το γεγονός ότι έχουν ζητηθεί εγγράφως από την διεύθυνση του τμήματος από τον Ιανουάριο του 2023.

Πηγή: ekriti.gr

