Πολιτική

ΠΑΣΟΚ - Καστανίδης: Ο Ανδρουλάκης επέλεξε τον αποκλεισμό μου, ενώ οι πολίτες αποφάνθηκαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πυρά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής κατά Ανδρουλάκη, για την απόφασή του σχετικά με την έδρα.

-

«Ο κύριος Ανδρουλάκης επέλεξε τον αποκλεισμό μου αφού προηγουμένως οι πολίτες αποφάνθηκαν ότι θέλουν να συνεχίσω να τους εκπροσωπώ, μόνος πια απομένων εκλεγμένος βουλευτής από το μεγάλο και ιστορικό ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Χάρης Καστανίδης, μετά την απόφαση του προέδρου του κόμματος να κρατήσει τη βουλευτική έδρα στην Α' εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, διαβεβαιώνει ότι θα είναι παρών «στους αγώνες που έρχονται για μια καλύτερη Ελλάδα, για τους ανθρώπους και τις ελπίδες τους, για μια νικηφόρα παράταξη των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού».

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Καστανίδη έχει ως εξής:

«Δεν θα μετέχω στη νέα σύνθεση της Βουλής, όχι γιατί το αποφάσισαν οι πολίτες οι οποίοι με εξέλεξαν και πάλι πρώτο, αλλά γιατί το αποφάσισε ο κ. Ανδρουλάκης, κρατώντας την έδρα της Α' Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ασκεί αποκλειστικό του δικαίωμα, δικαίωμα που ανήκει σε όλους τους αρχηγούς των κομμάτων.

Ωστόσο, και η άσκηση αρχηγικού δικαιώματος πρέπει να υπηρετεί κανόνες, αξίες και αρχές.

Αν η απόφαση του κ. Ανδρουλάκη στηριζόταν στην επιθυμία του να ανανεώσει την κοινοβουλευτική ομάδα, είχε μιαν έντιμη επιλογή απέναντι σε εκλεγμένο βουλευτή του κόμματός του, με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή: να με καλέσει πριν από τις εκλογές του Μαΐου και να μου ζητήσει να μην συμμετάσχω στα ψηφοδέλτια, εφόσον η πρόθεσή του ήταν η ανανέωση.

Δεν έπραξε αυτό. Επέλεξε τον αποκλεισμό μου, αφού, προηγουμένως, οι πολίτες αποφάνθηκαν ότι θέλουν να συνεχίσω να τους εκπροσωπώ, μόνος πια απομένων εκλεγμένος βουλευτής από το μεγάλο και ιστορικό ΠΑΣΟΚ.

Την ανανέωση είτε επιλέγεις να την επιβάλεις ως αρχηγός έγκαιρα με απόφασή σου είτε, αλλιώς, σέβεσαι και τιμάς την επιλογή των ψηφοφόρων, χωρίς διαβουλεύσεις άγνωστων παρασκηνίων.

Για τους παραπάνω λόγους, υποθέτω ότι το κριτήριο του κ. Ανδρουλάκη ήταν άλλο και όχι η ανανέωση.

Προφανώς, θεώρησε ότι είμαι πολύ λιγότερο επαρκής και κατάλληλος μορφωτικά, πολιτικά και κατά την εμπειρία, συγκριτικά με άλλους εκλεκτούς του. 'Αποψη την οποία φαίνεται ότι είχε και όταν ζητούσε εναγωνίως να αναλάβω την ευθύνη για τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων στη Βουλή, χωρίς τότε να σκέφτεται ότι πρέπει να δώσει την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους.

Οι διαβεβαιώσεις του ιδίου και των συνεργατών του προς πολίτες, δημοσιογράφους και νυν βουλευτές ότι «η έδρα θα επιστραφεί στον Καστανίδη» στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, προσβάλει όλους τους Θεσσαλονικείς, που μένουν χωρίς εκπροσώπηση από τον άνθρωπο στον οποίο έδωσαν τη σχετική εντολή.

Δεν μου απομένει, παρά να εκφράσω την παντοτινή ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες της Θεσσαλονίκης και στον Ελληνικό Λαό. Στους μόνους που οφείλω.

Τους διαβεβαιώνω ότι στους αγώνες που έρχονται για μια καλύτερη Ελλάδα, για τους ανθρώπους και τις ελπίδες τους, για μια νικηφόρα παράταξη των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού θα είμαι παρών».

Ειδήσεις σήμερα: