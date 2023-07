Κόσμος

Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ελπιδοφόρος: Πρότεινε την εκλογή Μητροπολίτη Νέας Ιερσέης

Τι απάντησε η Ιερά Σύνοδος στην πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής

-

Την εκλογή Μητροπολίτη ως Ιεράρχη της σημερινής Μητρόπολης της Νέας Ιερσέης πρότεινε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος στην Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην οποία συμμετείχε.

Μάλιστα, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είχε την ευκαιρία να ενημερώσει τα μέλη της Αγίας και Ιεράς Συνόδου για τις διαρκείς εξελίξεις σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Η Ιερά Σύνοδος έκανε ομοφώνως δεκτή την πρόταση του Αρχιεπισκόπου, καθώς, σύμφωνα με τον ισχύοντα καταστατικό χάρτη, ο Ιεράρχης που είναι υπεύθυνος για τη Μητρόπολη Νέας Ιερσέης πρέπει να είναι και ο Μητροπολίτης της. Εξάλλου, η Επαρχιακή Σύνοδος της Αμερικής θα συγκληθεί στις 5 Ιουλίου αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό. Ο Επίσκοπος Μηδείας Απόστολος, ο οποίος σήμερα έχει λειτουργικές και ποιμαντικές αρμοδιότητες για τη Μητρόπολη της Νέας Ιερσέης, είναι μεταξύ των υποψηφίων για τη θέση του Μητροπολίτη.

Πριν από το ταξίδι του στην Κωνσταντινούπολη, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής είχε πραγματοποιήσει την πρώτη από μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων με 150 διακεκριμένους κληρικούς από την αρχιεπισκοπική περιφέρεια, τη Μητρόπολη Βοστώνης και τη Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, με αντικείμενο την περαιτέρω εξέταση των προτεινόμενων αναθεωρήσεων του Συντάγματος της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Στη συνέχεια, έχει προγραμματίσει να συναντηθεί διά ζώσης με την αδελφότητα των κληρικών της Μητρόπολης Σικάγου στις 7 Ιουλίου. Νωρίτερα, στις 5 Ιουλίου, προγραμματίζεται διαδικτυακή συνάντησή του με τους κληρικούς της Μητρόπολης Ντιτρόιτ και ακολούθως, την 1η Αυγούστου, με τους κληρικούς της Μητρόπολης Ατλάντας, την 3η Αυγούστου με τους κληρικούς της Μητρόπολης Ντένβερ και της Μητρόπολης Πίτσμπουργκ και την 11η Αυγούστου με τους κληρικούς της Μητρόπολης Αγίου Φραγκίσκου.

