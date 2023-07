Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: Τον επανέφεραν στη ζωή... μετά από 17 λεπτά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα θαύμα πραγματοποιήθηκε στον Πλατανιά για έναμ 60χρονο άνδρα. Τι συνέβη στον άνδρα που παραθέριζε στην περιοχή.

-



Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο κέντρο του Πλατανιά στην Κρήτη. Ένας 60χρονος τουρίστας που παραθέριζε στην περιοχή, έπαθε καρδιακή προσβολή.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και τελικά ο 60χρονος τουρίστας σώθηκε από διασώστες ιδιωτικής πολυκλινικής του Πλατανιά στην Κρήτη και το πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο συμβάν.

«Ειδοποιήσαμε τον κ. Χαράλαμο Βιττωράκη, ο οποίος έστειλε δύο άτομα από την κλινική του, πλήρως εφοδιασμένα με απινιδώτη και όλα τα σχετικά και μαζί με το προσωπικού του ασθενοφόρου επανέφεραν στην ζωή τον άνθρωπο έπειτα από 17λεπτα που ήταν χωρίς τις αισθήσεις του!» σημειώνει στο zarpanews.gr καταστηματάρχης της περιοχής που ήταν μπροστά στα γεγονότα.

«Όταν ο άνθρωπος άρχισε να δείχνει σημάδια ζωής αρχίσαμε να χειροκροτάμε, όλος ο κόσμος που είχε μαζευτεί, για το πλήρωμα του ασθενοφόρου και τους βοηθούς του ιατρείου οι οποίοι κυριολεκτικά ήταν νεκρός και δεν τον άφησαν!» αναφέρει ενώ ο ίδιος συμπληρώνοντας πως «θέλουμε να δώσουμε τα εύσημα στον κ. Βιττωράκη και στην ομάδα του».

Σημειώνεται ότι ο 60χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργείο και του τοποθετήθηκε «μπαλονάκι».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό, «στις 18:58 της Παρασκευής έγινε κλήση για ασθενή με καρδιοαναπνευστική ανακοπή σε ξενοδοχείο του Πλατανιά Χανίων, στις 19:10 έγινε άφιξη του ασθενοφόρου στον χώρο.

Ήδη είχε ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ.

Τοποθετήθηκε απινιδωτής, διασωληνώθηκε με λαρυγγική μάσκα, τοποθετήθηκε ενδοφλέβια γραμμή και ξεκίνησε Εξειδικευμένη Υποστήριξη της Ζωής (ALS) από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Σε συνεργασία με το προσωπικό του κ. Βιττωράκη o ασθενής ανατάχθηκε σε φλεβοκομβικό ρυθμό και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων στις 19:40. Ο ασθενής μεταφέρθηκε στη Στεφανιαία Μονάδα».

Ειδήσεις σήμερα: