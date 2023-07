Κόσμος

Wagner - Διοικητής CIA: Η ανταρσία αναδεικνύει τη διάβρωση της Ρωσίας από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Ο Μπερνς παρουσίασε την ανταρσία ως μια «ένοπλη πρόκληση στο ρωσικό κράτος» αλλά δήλωσε ότι είναι «εσωτερική υπόθεση της Ρωσίας»

Ο διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ CIA Ουίλιαμ Μπερνς δήλωσε σήμερα ότι η ένοπλη ανταρσία που έκανε ο αρχηγός της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, έδειξε τη διαβρωτική επίδραση του πολέμου του προέδρου Πούτιν στην Ουκρανία.

"Είναι εντυπωσιακό ότι ο Πριγκόζιν προηγήθηκε των ενεργειών του με ένα δριμύ κατηγορητήριο για το ψευδές σκεπτικό του Κρεμλίνου για την εισβολή στην Ουκρανία και τη συμπεριφορά της ρωσικής στρατιωτικής ηγεσίας στον πόλεμο", δήλωσε ο Μπερνς, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Μόσχα, σε ομιλία του στο βρετανικό Ίδρυμα Ditchley στο Οξφορντσάιρ της Αγγλίας.

"Ο αντίκτυπος αυτών λόγων και αυτών των ενεργειών θα είναι αισθητός για κάποιο χρονικό διάστημα -- μια ζωηρή υπενθύμιση της διαβρωτικής επίδρασης του πολέμου του Πούτιν στην ίδια την κοινωνία του και στο ίδιο το καθεστώς του".

Ο Μπερνς παρουσίασε την ανταρσία ως μια "ένοπλη πρόκληση στο ρωσικό κράτος" αλλά δήλωσε ότι είναι "εσωτερική υπόθεση της Ρωσίας στην οποία οι ΗΠΑ δεν έχουν και δεν θα έχουν κανένα ρόλο".

