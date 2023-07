Αθλητικά

Φάμπρεγας: “Κρεμάει παπούτσια”, αλλά δεν φεύγει από τα γήπεδα

Η ανάρτηση του Ισπανού ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει «βαριές» φανέλες για την απόφασή του, να αλλάξει καριέρα.

Μία σπουδαία καριέρα 20 ετών έφτασε στο τέλος της για τον Σεσκ Φάμπρεγας, ο οποίος μέσα από τα social media ανακοίνωσε ότι «κρέμασε τα παπούτσια του». Στα 36 του χρόνια ο σπουδαίο Ισπανός μέσος γνωστοποίησε και το επόμενο "κεφάλαιο" της καριέρας του, που δεν είναι άλλο από την προπονητική, αναλαμβάνοντας την ομάδα Β΄ της Κόμο.

Ο Φάμπρεγας έζησε μεγάλες στιγμές στην ποδοσφαιρική του διαδρομή φορώντας την φανέλα μεγάλων ευρωπαϊκών κλαμπ, όπως της Μπαρτσελόνα, της Άρσεναλ, της Τσέλσι και της Μονακό.

Κορυφαία στιγμή της καριέρας του ήταν αναμφισβήτητα η κατάκτηση του Μουντιάλ 2010 με την Εθνική Ισπανίας, αλλά και του Euro 2008, ενώ σε συλλογικό επίπεδο έχει πανηγυρίσει μεταξύ άλλων, το τρόπαιο του Champions League με την Μπαρτσελόνα, αλλά και το πρωτάθλημα Αγγλίας με την Τσέλσι (2014/2015).

Η ανάρτηση του Φάμπρεγας:

«Δυστυχώς, έφτασε και για μένα ο καιρός να κρεμάσω τα ποδοσφαιρικά παπούτσια μου. Θα κρατήσω όλες τις στιγμές, από τις πρώτες μου ημέρες στην Μπάρτσα, στην Άρσεναλ, στην Μπάρτσα ξανά, στην Τσέλσι, στην Μονακό και στην Κόμο.

Από την κατάκτηση του Μουντιάλ, των Euro, από τους τίτλους σε Αγγλία και Ισπανία και σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών τροπαίων, ήταν ένα ταξίδι που δεν το ξεχάσω ποτέ.

Όπως δεν θα ξεχάσω όλους όσους με βοήθησαν, τους συμπαίκτες, τους προπονητές, τους διευθυντές, τους προέδρους, τους ιδιοκτήτες, τους οπαδούς και τον μάνατζέρ μου.

Την οικογένειά μου, από τους γονείς και την αδερφή μου στη σύζυγό μου και στα παιδιά μου. Τους αντιπάλους που προσπάθησαν να με χτυπήσουν, σας ευχαριστώ που με κάνατε πιο δυνατό...

Δεν υπάρχει όμως μόνο λύπη αφού τώρα θα διασχίσω την λευκή γραμμή και θα αρχίσω τώρα να προπονώ την δεύτερη ομάδα της Κόμο και τις ομάδες Νέων του συλλόγου.

Αυτή η ελκυστική ποδοσφαιρική ομάδα κέρδισε την καρδιά μου από το πρώτο λεπτό και ήρθε σε μένα σε ένα τέλειο χρονικό σημείο στην καριέρα μου. Οπότε μετά από 20 εκπληκτικά χρόνια θυσιών, αφοσίωσης και χαράς, είναι ώρα να πω ευχαριστώ και αντίο σε αυτό το όμορφο παιχνίδι. Αγάπησα κάθε λεπτό, Σεσκ».

