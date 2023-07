Κόσμος

Μεταναστευτικό - Βρετανία: Ο Σούνακ επιδιώκει συμφωνία με τη Ρώμη

Στόχος του Σούνακ να σταματήσει τις αφίξεις μεταναστών μέσω Μάγχης

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Ρίσι Σούνακ, σχεδιάζει μια συμφωνία με την Ιταλία για να μειωθεί ο αριθμός των μεταναστών που διασχίζουν τη Μεσόγειο και για να επιστραφούν στη βόρεια Αφρική, αναφέρει σε σημερινό δημοσίευμά της η εφημερίδα Telegraph.

Ο Σούνακ έστειλε τον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου και Επικεφαλής της Δημόσιας Διοίκησης, Σάιμον Κέις, στα μέσα Ιουνίου στην Ιταλία, για δύο ημέρες συναντήσεων με κορυφαίους Ιταλούς κυβερνητικούς αξιωματούχους για να εργαστούν πάνω σε μια συμφωνία, αναφέρει η εφημερίδα.

Κυβερνητική πηγή που γνωρίζει το θέμα επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters πως ο Κέις ήταν στη Ιταλία, χωρίς να κάνει γνωστές επιπλέον λεπτομέρειες. «Για να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία την παράνομη μετανάστευση, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα στην πηγή, καθώς και να επικεντρώσουμε στα μικρά σκάφη», δήλωσε κυβερνητική πηγή, σύμφωνα με την Telegraph.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία υπέγραψαν τον Απρίλιο Μνημόνιο Κατανόησης για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Σύμπραξης για τη Μετανάστευση».

«Συνεργαζόμαστε στενά με την Ιταλία και άλλους Εεταίρους για να σταματήσουμε την παράνομη μετανάστευση και να αντιμετωπίσουμε τις συμμορίες διακινητών ανθρώπων που επιχειρούν διασυνοριακά», ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης, προσθέτοντας πως «είναι μια πρόκληση την οποία μοιραζόμαστε».

Αριθμός ρεκόρ 45.000 ανθρώπων έφθασε πέρυσι στη Βρετανία μέσω της Μάγχης, κυρίως από την Γαλλία, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, ενώ περισσότεροι από 11.000 έχουν φθάσει μέχρι στιγμής φέτος, υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Μία από τις πέντε κορυφαίες προτεραιότητες που έχει ανακοινώσει ο Σούνακ, ο οποίος ανήκει στο βρετανικό Συντηρητικό Κόμμα, είναι να σταματήσει τις αφίξεις αυτές μέσω της Μάγχης. Έχει επικριθεί από μερικά μέλη του κόμματός του και από την κοινή γνώμη ότι δεν προχωρεί αρκετά γρήγορα, για να καταστείλει την παράτυπη μετανάστευση.

