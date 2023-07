Τεχνολογία - Επιστήμη

Twitter: ημερήσιο όριο στην ανάγνωση αναρτήσεων

Η ανακοίνωση του Έλον Μασκ για τα όρια που έβαλε το Twitter στους χρήστες του.

Το Twitter εφάρμοσε προσωρινά όρια ανάγνωσης για να αντιμετωπίσει τα "ακραία επίπεδα" εξαγωγής-συλλογής δεδομένων (data scraping) και χειραγώγησης του συστήματος, δήλωσε σήμερα ο ‘Ελον Μασκ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται προσωρινά στην ανάγνωση 6.000 αναρτήσεων την ημέρα, είπε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι οι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί και οι νέοι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται στην ανάγνωση 600 και 300 αναρτήσεων την ημέρα αντίστοιχα.

Αυτό παρατηρείται μετά την ανακοίνωση του Twitter ότι θα απαιτήσει από τους χρήστες να έχουν λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να βλέπουν τα tweets, μια κίνηση που ο Μασκ χαρακτήρισε την Παρασκευή "προσωρινό μέτρο έκτακτης ανάγκης".

Ο Μασκ είχε δηλώσει ότι εκατοντάδες οργανισμοί ή και περισσότεροι αποσπούν δεδομένα του Twitter "εξαιρετικά επιθετικά", επιδρώντας στην εμπειρία του χρήστη.

Ο Μασκ είχε εκφράσει νωρίτερα τη δυσαρέσκειά του για τις εταιρίες τεχνητής νοημοσύνης όπως η OpenAI, η ιδιοκτήτρια του ChatGPT, για τη χρήση των δεδομένων του Twitter για την εκπαίδευση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων τους.

