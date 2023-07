ΗΠΑ - Βαλτιμόρη: Nεκροί από πυροβολισμούς σε εκδήλωση (βίντεο)

Εκατοντάδες άνθρωποι -σύμφωνα με μαρτυρίες- είχαν συγκεντρωθεί στη νότια Βαλτιμόρη, κοντά στη συνοικία Μπρούκλιν Χομς, όπου διεξαγόταν εκδήλωση με την ονομασία «Brooklyn Day».

Νέο περιστατικό φονικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

Κλήση για περιστατικό με πολλούς πυροβολισμούς δέχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυxτα η αστυνομία της Βαλτιμόρης, στην πολιτεία Μέριλαντ των ΗΠΑ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο της αστυνομίας.

At least four people have been #killed and 30 others injured in a mass shooting in #Baltimore in the US state of #Maryland.



Police are responding to a mass shooting in #Brooklyn. Potentially dozens of victims.#Shooting #Crime #News pic.twitter.com/oViVLNmGR6