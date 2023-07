Life

Ρόμπι Γουίλιαμς: “Χαμός” στη συναυλία του στη Μαλακάσα - Το “ευχαριστώ” στο ελληνικό κοινό (εικόνες)

Το κοινό αποθέωσε τον σταρ, που ήρθε στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία, μετά από 8 χρόνια

Ο Ρόμπι Ουίλιαμς προκάλεσε “σεισμό” στην Μαλακάσα σε μια συναυλία που θα μείνει αξέχαστη σε όσους κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο. Ο Βρετανός σούπερ σταρ μετά την καταιγιστική του εμφάνιση το 2015 στη σκηνή του TerraVibe, είχε υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, κάτι που έκανε το Σάββατο (1/7)

Ο «πρίγκιπας της ποπ» γιόρτασε τα 25 χρόνια του στη μουσική σκηνή με μία εντυπωσιακή συναυλία, διάρκειας 90 λεπτών, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του όπως τα «Let Me Entertain You», «Angels» και «Feel».

Ο σταρ συνομίλησε με το κοινό του, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί στη μάχη του με την κατάθλιψη, τα ναρκωτικά, αλλά και τους ανθρώπους που τον «έσωσαν», δηλαδή τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους.

Ο σταρ δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη χθεσινή βραδιά, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο που τον τίμησε με την παρουσία του.

Κάτω από μια σειρά φωτογραφιών που ανάρτησε, έγραψε: «Ελλάδα, ευχαριστώ για χθες το βράδυ. Ήταν όμορφα. Σε αγαπώ, Ρομπ».

