Οικονομία

Βρεφονηπιακοί - ΔΥΠΑ: Παράταση για τις αιτήσεις

Μέχρι πότε μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις. Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής. Τα κριτήρια.

Παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 9 Ιουλίου η λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για εγγραφές-επανεγγραφές βρεφών-νηπίων στους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τη σχολική χρονιά 2023-2024.

Οι ιδιόκτητοι βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή) και απευθύνονται σε βρέφη-νήπια από 6 μηνών έως 4 ετών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών.

Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά και κοινωνικά.

Στην Αττική λειτουργούν στους δήμους Αχαρνών, Αγ. Βαρβάρας, 'Ανω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Ολ. Χωριού και Περιστερίου, ενώ, στην υπόλοιπη χώρα, στις πόλεις Αγρινίου, 'Αρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καλαμάτας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Λάρισας, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Σερρών και Τρικάλων.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΕΔΩ.

Η διαδρομή είναι: gov.gr > Εκπαίδευση > Εγγραφή σε βρεφικό και παιδικό σταθμό > Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό της ΔΥΠΑ.

Δικαιούχοι είναι ο γονέας, οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.λπ.) ωφελούμενων παιδιών, που:

κατά τα έτη 2022-2023, συμπλήρωσαν συνολικά 25 ημέρες ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ ή/και ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή/και τακτικής επιδότησης ανεργίας ή/και επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας ή

είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ για τουλάχιστον δύο μήνες κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

είναι δικαιούχοι του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς-ανεξαρτήτως απασχολούμενων ασφαλισμένων (τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ).

Για πληροφορίες ΕΔΩ

