Ίος: Νεκροί έφηβοι Ιρλανδοί που γιόρταζαν την αποφοίτησή τους

Πως συνέβη η διπλή τραγωδία, με τους διαδοχικούς θανάτους των δύο αγοριών, που ταξίδεψαν στην Ιό μαζί με δεκάδες συνομηλίκους τους, για να γιορτάσουν την αποφοίτηση τους.

Δύο έφηβοι που αποφοίτησαν πρόσφατα από το ίδιο σχολείο στο Δουβλίνο έχασαν τη ζωή τους στην διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ίο.

Το ιρλανδικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTE μετέδωσε ότι ο Άντριου Ο' Ντόνελ και ο Μαξ Γουόλ έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικά περιστατικά στο νησί, όπως αναφέρει το BBC.

Το St Michael's College δήλωσε ότι ήταν μια «ημέρα απέραντης θλίψης», ενώ ο Ιρλανδός υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης Σάιμον Χάρις πρόσθεσε ότι η είδηση ήταν «καταστροφική».

Σε ανακοίνωσή του, το St Michael's College ανέφερε ότι «ο Andrew O'Donnell ήταν «δημοφιλής συμμαθητής και φίλος καθώς και δημοφιλές μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας του σχολείου. Ο Max Wall ήταν εξαιρετικά δημοφιλής τόσο στο προσωπικό όσο και στους μαθητές. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μαξ σε αυτές τις φρικτές στιγμές και με τους φίλους του που βίωσαν μια τόσο συγκλονιστική απώλεια τις τελευταίες 24 ώρες».

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι Ιρλανδοί έφηβοι στην Ίο

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cyclades24.gr, οι Ιρλανδοί ξεκίνησαν το Σάββατο από νωρίς το μεσημέρι να καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και να διασκεδάζουν με την παρέα τους μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Κάποια στιγμή ο νεαρός Max επιχείρησε να επιστρέψει στο κατάλυμα του με τα πόδια, όπως και συνηθίζουν αρκετοί τουρίστες να κυκλοφορούν στο νησί, αφού οι αποστάσεις είναι κοντά.

Ωστόσο τα ίχνη του χάθηκαν. Όταν οι φίλοι του γύρισαν στο δωμάτιο, δεν τον βρήκαν εκεί. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές Αρχές του νησιού και άρχισαν να αναζητούν τον νεαρό Ιρλανδό, τον οποίο και εντόπισαν νεκρό στις 11 το πρωί της Κυριακής σε γκρεμό στην περιοχή Γερμανώλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός, που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προφανώς έχασε τις αισθήσεις τους, παραπάτησε και βρέθηκε στο κενό… χτυπώντας με το κεφάλι.

Συγκλονισμένοι οι φίλοι του, δεν μπορούσαν να πιστέψουν το κακό που τους βρήκε, αφού το ταξίδι αποφοίτησης αποδείχτηκε τραγωδία, η οποία όμως δεν είχε τελειώσει ακόμη.

Λίγη ώρα αργότερα, ακόμα ένα μέλος της παρέας, άλλος ένας νεαρός, ο Andrew, με χρόνια καρδιολογικά προβλήματα, έχασε τις αισθήσεις τους και έφυγε από τη ζωή, όταν πληροφορήθηκε το θάνατο του φίλου του

Το ΥΠΕΞ της Ιρλανδίας

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε το θάνατο των δύο παιδιών. «Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ενήμερο για την υπόθεση και παρέχει προξενική βοήθεια. Όπως σε όλες τις προξενικές υποθέσεις, το Υπουργείο δεν σχολιάζει λεπτομέρειες για μεμονωμένες περιπτώσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος στην Irish Independent.

Αυτό είναι το τρίτο κρούσμα τις τελευταίες επτά ημέρες που βλέπει έναν νεαρό Ιρλανδό να χάνει τη ζωή του ενώ έκανε διακοπές στην Ελλάδα. Ο Rory από το Cullohill στο Co Laois πέθανε την περασμένη Κυριακή στη Ζάκυνθο, αφού το σώμα του βρέθηκε σε πισίνα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.





Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το σχολείο των δύο νεαρών, αναφέρεται:

«Μια ημέρα τεράστιας θλίψης για το σχολείο, ενημερωθήκαμε για άλλη μια καταστροφική απώλεια από την τάξη του 2023, με τον θάνατο του Max Wall. Ο Μαξ ήταν μια συνεχής πηγή θετικότητας, ενθάρρυνσης και διασκέδασης για όλους τους γύρω του.

Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια του Μαξ σε αυτή τη φοβερή στιγμή και με τους φίλους του που βίωσαν μια τέτοια συγκλονιστική απώλεια τις τελευταίες 24 ώρες».

Συγκλονιστικά είναι τα λόγια και για τον δεύτερο νεαρό: «Ο Άντριου δεν ήταν μόνο ένας δημοφιλής συμμαθητής και φίλος, αλλά ένα περήφανο και αφοσιωμένο μέλος της ποδοσφαιρικής μας ομάδας. Ήταν ευγενικός με τους γύρω του, ειλικρινής σε όλες του τις προσπάθειές του και σπουδαίος αδερφός του Ρόρι. Ο Άντριου θα λείψει πολύ σε όλους όσοι είχαν τη χαρά να τον γνωρίσουν».