Μουντομπάσκετ - ΗΠΑ: Ο Χαρτ στην 12άδα κόντρα στην Ελλάδα

Ποιοι άλλοι είναι διαθέσιμοι για την αποστολή των Ηνωμένων Πολιτειών, που βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.

Αντίπαλος της Εθνικής Ελλάδας στο επερχόμενο Μουντομπάσκετ θα είναι ο Τζος Χαρτ, καθώς ο άσος της Νέας Υόρκης έγινε ο 12ος παίκτης που θα συμπεριληφθεί στην αποστολή των ΗΠΑ ενόψει της κορυφαίας διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στα τέλη Αυγούστου.

Στη διάθεση του Στιβ Κερ, λοιπόν, θα βρίσκεται και ο Τζος Χαρτ, ο οποίος αφού ενεργοποίησε την οψιόν παραμονής του στους Νικς, δήλωσε ετοιμοπόλεμος για το μεγάλο ραντεβού του μπάσκετ στα τέλη του καλοκαιριού σε Φιλιππίνες και Ιαπωνία.

Εκτός του Χαρτ, διαθέσιμοι είναι ακόμη οι Τζέιλεν Μπράουν (Σέλτικς), Άντονι Έντουαρντς (Μινεσότα), Μπράντον Ίνγκραμ (Πέλικανς), Μπόμπι Πόρτις (Μπακς), Μάικαλ Μπρίτζες (Νετς), Ταϊρίς Χαλιμπέρτον (Πέισερς), Όστιν Ριβς (Λέικερς), Τζάρεν Τζάκσον (Γκρίζλις), Γουόλτερ Κέσλερ (Τζαζ), Καμ Τζόνσον (Νετς) και Πάολο Μπανκέρο (Μάτζικ).

Υπενθυμίζεται ότι η Εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα, με τους αγώνες να διεξάγονται στη Μανίλα από 25/08 μέχρι και 10/09.

