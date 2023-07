Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Πού υπολογίστηκε το εστιακό βάθος του σεισμού.

Σεισμός 6,2 βαθμών έπληξε σήμερα την επαρχία Παπούα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε το εθνικό ινστιτούτο γεωφυσικής, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε πως ήταν 33 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του βρισκόταν σε χερσαία περιοχή.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην Τζαγιαπούρα, πρωτεύουσα της επαρχίας, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Πρόσθεσε πως δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή υλικές ζημιές μέχρι στιγμής.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου συγκρούονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας εξαιρετικά έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

