Πολιτική

Εκλογές - Βουλή: Η ορκωμοσία των 300 βουλευτών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκατό "πρωτάκια' δίνουν για πρώτη φορά όρκο ως μέλη του Κοινοβουλίου. Τα στιγμιότυπα και οι εμφανίσεις που ξεχωρίζουν.

-

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου ορκίστηκαν σήμερα οι 300 της νέας Βουλής της Κ’ Κοινοβουλευτικής Περιόδου Προεδρευομένης Δημοκρατίας, που προέκυψε από τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου. Η πανηγυρική εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής ξεκίνησε στις 11:00, με προεδρεύοντα τον Α’ Αντιπρόεδρο της προηγούμενης Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Σημειώνεται ότι κατά τις πρόσφατες εκλογές, εισήλθαν στη Βουλή οκτώ κόμματα, ξεπερνώντας το σχετικό "κατώφλι" του 3%. Η ΝΔ με 158 βουλευτές, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 47, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 32, το ΚΚΕ με 21, το κόμμα "Σπαρτιάτες" με 12, η Ελληνική Λύση-Κυριάκος Βελόπουλος με 12, το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα "Νίκη" με 10, και η Πλεύση Ελευθερίας-Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8 βουλευτές.

Οι νέοι βουλευτές άρχισαν να καταφτάνουν από νωρίς στο κοινοβούλιο, παίρνοντας θέση στα έδρανα. Κατά τις αφίξεις δεν έλειψαν οι εναγκαλισμοί, τα «πηγαδάκια» και οι selfies, ενώ τα φλας των φωτογράφων «κέντρισαν» οι νεοεισερχόμενοι στη Βουλή, όπως οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος «Νίκη».

Η νέα Βουλή είναι σημαντικά ανανεωμένη, καθώς σχεδόν ο ένας στους τρεις βουλευτές είναι πρωτάρης, ενώ υπάρχουν τρία νεοεισερχόμενα κόμματα. Σε ό,τι αφορά τη γυναικεία εκπροσώπηση συνολικά 67 γυναίκες κάθονται στα έδρανα, αριθμός μειωμένος σε σχέση με τον Μάιο.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέβηκε στα βουλευτικά έδρανα και συνομίλησε με όλους σχεδόν τους βουλευτές της ΝΔ. Συναντήθηκε, μάλιστα, στον διάδρομο της ολομελειας και με τον Νίκο Ανδρουλάκη την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έμπαινε στην αίθουσα με τους δύο πολιτικούς αρχηγούς να έχουν τυπική χειραψία.

Στις 11 μπήκε στην αίθουσα της Ολομέλειας και ο Αλέξης Τσίπρας παίρνοντας θέση στο πρώτο έδρανο δίπλα στην Όλγα Γεροβασιλη και τον Σωκράτη Φάμελλο

Στη Βουλή άρχισαν να φτάνουν απο νωρίς ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές και μέλη των οικογένειων τους για την ορκωμοσία.

Απότους πρώτους έφθσαν η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου μαζί με τον σύντροφό της και βουλευτή του κόμματος Διαμαντή Καραναστάση.

Σημειώνεται πως στη Βουλή βρέθηκε και ο πατέρας της, Νίκος Κωνσταντόπουλος, αλλά και οι βουλευτές του κόμματος Σπύρος Μπιμπίλας και Τζόρτζια Κεφαλά.

Αρχικά ο κ. Κακλαμάνης ανέγνωσε την Ημερήσια Διάταξη, κατέθεσε στα πρακτικά τα ονόματα των 300 που εκλέχθηκαν βουλευτές, ενώ ανακοίνωσε στο Σώμα τις επιστολές των πολιτικών αρχηγών για την επιλογή της μίας από τις βουλευτικές έδρες στις οποίες εκλέχθηκαν.

Ακολούθως κάλεσε τον προσωρινό Α’ Γραμματέα της Βουλής να συνοδεύσει στην αίθουσα της ολομέλειας τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο, επικεφαλής αντιπροσωπείας μελών της Ιεράς Συνόδου για να τελέσουν τον καθιερωμένο αγιασμό. Στη συνέχεια ο κ. Κακλαμάνης κάλεσε τους βουλευτές να εγερθούν και, παρουσία του Αρχιεπισκόπου έδωσαν τον προβλεπόμενο από το άρθρο 59 του Συντάγματος όρκο. «Καλή σας δύναμη», ευχήθηκε ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος.

Στη συνέχεια, ο κ. Κακλαμάνης κάλεσε να ορκιστούν στο Κοράνι οι μουσουλμάνοι βουλευτές, ενώ μετά εγέρθηκαν οι βουλευτές που έδωσαν πολιτικό όρκο. Μετά την ορκωμοσία τους, οι βουλευτές υπέγραψαν το σχετικό πρωτόκολλο ορκωμοσίας και παρέλαβαν ενημερωτικό φάκελο που περιλάμβανε - μεταξύ άλλων - το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Από τα υπουργικά έδρανα, ορκίστηκαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι και βουλευτές.

Ο Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής έκλεισε τη συνεδρίαση, καλώντας το Σώμα να εξουσιοδοτήσει το προεδρείο για την επικύρωση των πρακτικών και ζητώντας τους αύριο Τρίτη 4 Ιουλίου, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, να προσέλθουν για την εκλογή του προέδρου της Βουλής.





Την Τρίτη η εκλογή προέδρου της Βουλής

Την Τρίτη το πρωί, η Βουλή θα συνέλθει για την εκλογή προέδρου της Βουλής των Ελλήνων και στη συνέχεια των αντιπροέδρων, κοσμητόρων και γραμματέων, σύμφωνα με τις προτάσεις των κοινοβουλευτικών τους ομάδων. Αρχικά, στη συνεδρίαση θα προεδρεύσει ο προσωρινός Α’ αντιπρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης. Θα ανακοινώσει τις επιστολές των προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων σχετικά με τα πρόσωπα που προτείνουν για νέο πρόεδρο της Βουλής καθώς υποβολή υποψηφιότητας από υποψήφιο, δεν είναι παραδεκτή.

Ο αρχηγός της Ν.Δ. και πρόεδρος του πρώτου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματος Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιστολή του στη Βουλή, έχει γνωστοποιήσει ότι προτείνει για τη θέση τον νυν πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο νέος πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί με ονομαστική ψηφοφορία και απαιτείται να λάβει την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των Βουλευτών. Αν δεν συγκεντρωθούν οι 151 θετικές ψήφοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται και εκλέγεται αυτός που έλαβε τις περισσότερες ψήφους.

Ο κ. Κακλαμάνης θα αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και θα καλέσει τον νέο πρόεδρο της Βουλής να καταλάβει αμέσως την έδρα, όπου θα εκφωνήσει και λόγο. Ακολούθως, η Ολομέλεια θα διακόψει για λίγα λεπτά και θα συνεχίσει υπό την προεδρία του νέου προέδρου της Βουλής στις διαδοχικές ψηφοφορίες για την ανάδειξη των 10 αντιπροέδρων της Βουλής. Οι τρεις πρώτοι αντιπρόεδροι θα είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ και ένας από τα υπόλοιπα κόμματα ώστε να σχηματιστεί το αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο της Βουλής. Η εκλογή των αντιπροέδρων της Βουλής γίνεται με σχετική πλειοψηφία. Όμως, ο κάθε ένας πρέπει να λάβει τουλάχιστον 70 θετικές ψήφους για να μπορέσει να εκλεγεί.

Την Πέμπτη ξεκινά η τριήμερη συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων

Την Πέμπτη, 6 Ιουλίου, θα αρχίσει η τριήμερη συζήτηση, στην ολομέλεια της Βουλής, επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μετά το πέρας της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων, το Σάββατο 8 Ιουλίου, η νέα κυβέρνηση θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.

Η συζήτηση θα αρχίσει με την ανάγνωση των Προγραμματικών Δηλώσεων της κυβέρνησης από τον πρωθυπουργό. Στη συζήτηση θα μετάσχουν τα μέλη της νέας κυβέρνησης, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι και βουλευτές από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου.

Το Σάββατο η ψήφος εμπιστοσύνης

Η ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση θα είναι ονομαστική δι’ εκφωνήσεως και θα διεξαχθεί αμέσως μόλις τελειώσει η συζήτηση επί των προγραμματικών δηλώσεων και το αργότερο ως τη δωδεκάτη νυχτερινή της τρίτης ημέρας από την έναρξη της συζήτησης, δηλαδή, το Σάββατο, 8 Ιουλίου 2023. Η κυβέρνηση απολαύει της εμπιστοσύνης της Βουλής, αν η πρόταση εμπιστοσύνης εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Βουλευτών, η οποία όμως δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από τα 2/5 (120) του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η χωροταξία



Η Νέα Δημοκρατία κάθεται στις δύο δεξιές πτέρυγες και στο κέντρο της κεντρικής πτέρυγας. Το ΠΑΣΟΚ κατέλαβε τις θέσεις στα μπροστά έδρανα της κεντρικής πτέρυγας με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετούνται στα μπροστινά έδρανα της κεντροαριστερής πτέρυγας.



Η Ελληνική Λύση τοποθετήθηκε στα ορεινά έδρανα της κεντρικής πτέρυγας της Βουλή, η Νίκη πίσω και δεξιά από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ και οι Σπαρτιάτες πίσω και αριστερά από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.



Η ΚΟ του ΚΚΕ κατέλαβε τις θέσεις στην αριστερή πτέρυγα και πίσω της τοποθετήθηκε η ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η νέα Βουλή σε αριθμούς

8 κοινοβουλευτικές ομάδες

245 βουλευτές κατάφεραν να εκλεγούν και στις 2 αναμετρήσεις (Μαΐου – Ιουνίου)

Από τους 55 βουλευτές της μιας ημέρας οι 28 δεν έχουν άλλη κοινοβουλευτική θητεία

Ο Γιώργος Οικονόμου του ΠΑΣΟΚ έχει δύο και μόνο θητείες στα κοινοβούλια της μιας ημέρας (2012 και 2023)

100 ειναι οι νέοι βουλευτές σε σχέση με την Βουλή του 2019-23

68 γυναίκες βουλευτές: 30 ΝΔ, 17 ΣΥΡΙΖΑ, 8 ΠΑΣΟΚ, 6 ΚΚΕ, 2 Ελληνική Λύση, 1 Νίκη, 0 Σπαρτιάτες, 4 Πλεύση Ελευθερίας

Δείτε φωτογραφίες απο τις προσελεύσεις για την ορκωμοσία στην Βουλή:

Gallery