ΑΑΔΕ - ΔΟΥ: Φορολογικοί έλεγχοι χωρίς... σύνορα

Δικαίωμα για ελέγχους σε όλη την επικράτεια αποκτούν οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Τι προβλέπει τώρα το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής.

Ελέγχους δίχως σύνορα επιστρατεύει η εφορία, στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν η φοροδιαφυγή χτυπάει παραδοσιακά κόκκινο από άκρη σε άκρη της ελληνικής επικράτειας, με αιχμή τους καυτούς τουριστικούς προορισμούς. Το ελεγκτικό σαφάρι βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και μια νέα απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή δίνει τη δυνατότητα σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ να μπαίνει στα «χωράφια» μιας άλλης, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Η απόφαση ορίζει την εκ νέου επέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), μόνο ως προς τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, από τα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, σε όλη την Επικράτεια, ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.

Πρακτικά η μία Δ.Ο.Υ της περιφέρειας Αττικής μπορεί να διενεργήσει ελέγχους σε ολόκληρη την Ελλάδα και όχι μόνο εντός της δικής της περιφερειακής αρμοδιότητας και αυτό ισχύει για όλες τις εφορίες της χώρας. Με τον τρόπο αυτό αίρονται περιορισμοί στις μετακινήσεις ελεγκτών , κόβονται πιθανοί «δεσμοί» μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων και ανοίγει ο δρόμος για σαρωτικούς ελέγχους σε όλη την επικράτεια από κάθε διαθέσιμη ελεγκτική δύναμη.

Με την ίδια απόφαση, όλες οι Δ.Ο.Υ., ανεξαρτήτως Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγονται, ασκούν την αρμοδιότητα για τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογούμενους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε όλη την Επικράτεια.

Το σχέδιο της ΑΑΔΕ

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, για φέτος έχει προγραμματιστεί η διενέργεια σχεδόν 200.000 ελέγχων και διασταυρώσεων, ενεργοποιώντας στους επιτόπιους ελέγχους και τη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή «Ελεγχος Live». Με την εφαρμογή, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν αυτόματες διασταυρώσεις και επαληθεύσεις στοιχείων και να εκδίδουν επιτόπου το σημείωμα με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει τη διενέργεια τουλάχιστον 49.500 μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης από τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛΚΕ) και τις Υπηρεσίες Ερευνών Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ), σε στοχευμένες γεωγραφικές περιοχές ή κλάδους επιτηδευματιών ή σε στοχευμένους ΑΦΜ επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών και σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξημένους κινδύνους φοροδιαφυγής και απάτης.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο φέρνει επιπλέον:

1. Τουλάχιστον 25.500 φορολογικούς ελέγχους (19.500 έλεγχοι βεβαίωσης και 6.000 έλεγχοι επιστροφής φόρων), μεταξύ των οποίων:

3.250 στοχευμένοι έλεγχοι (ΦΠΑ, με χρήση έμμεσων τεχνικών ελέγχου, ΦΠ/ΝΠ με μεγάλο φορολογικό κενό, κλάδοι με μεγάλο φορολογικό κενό, δείγμα υποθέσεων επιστροφών φόρων κ.λπ.).

6.000 έκτακτοι έλεγχοι σε επιτηδευματίες (λήψη κρατικών ενισχύσεων, αξιοποίηση πληροφοριών κ.λπ.).

10.250 έλεγχοι λοιπών περιπτώσεων εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων (διασταυρωτικοί, έκδοσης πράξεων κατόπιν δελτίων πληροφοριών/ προληπτικών ελέγχων, λοιπών περιπτώσεων).

2. Τουλάχιστον 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

3. Τουλάχιστον 900 έρευνες από τις ΥΕΔΔΕ για απάτη στον ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών, για αξιοποίηση νέων πληροφοριών και δεδομένων στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, των πλατφορμών παραγγελιοληψίας, των πλατφορμών διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών διαμονής και εν γένει του ηλεκτρονικού επιχειρείν και έρευνες φοροδιαφυγής που σχετίζονται με ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών, επεξεργασίες κατασχεμένων στοιχείων και αρχείων, κυκλώματα έκδοσης και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων, επεξεργασίας ψηφιακών αρχείων κ.λπ.

4. Τουλάχιστον 79.900 έλεγχοι δίωξης από τα Τελωνεία και τις Κινητές Ομάδες Ελέγχου, εκ των οποίων:

37.300 έλεγχοι δίωξης σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, ήτοι καπνικά προϊόντα, υγρά καύσιμα και λοιπά ενεργειακά προϊόντα, με αξιοποίηση των ευρημάτων του συστήματος εισροών/εκροών και αλκοολούχα προϊόντα.

4.200 έλεγχοι δίωξης σε παραποιημένα προϊόντα.

8.400 έλεγχοι διακίνησης ρευστών διαθεσίμων.

27.000 έλεγχοι δίωξης σε λοιπούς τομείς όπου εντοπίζονται φαινόμενα λαθρεμπορίου, όπως στο εμπόριο και στην κυκλοφορία οχημάτων, στη διέλευση επιβατών, στη διακίνηση καφέ, ναρκωτικών, αγαθών πολιτιστικής κληρονομιάς, κ.λπ.

3.000 έλεγχοι δίωξης σε ταχυδρομικά δέματα ηλεκτρονικού εμπορίου.