Συνταγές

Στραπατσάδα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μία πεντανόστιμη συνταγή για στραπατσάδα από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

-

Καλοκαιρινή συνταγή και αρκετές παραλλαγές της μας πρότεινε και παρουσίασε την Δευτέρα η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, απο την κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως είπε η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, η στραπατσάδα ή καγιανάς ή ή κοσκοσελα είναι το απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό με αυγά και ντομάτες. Πολλές φορές περιέχει κι άλλα λαχανικά. Είναι ένα εξαιρετιικά εύκολο, γρήγορο και απολαυστικό φαγητό.

Yλικά για την στραπατσάδα:

4 κ.σ. ελαιόλαδο

1/2 κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1/2 πιπεριά

4 ντομάτες ώριμες

6 αυγά

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε την πιπεριά και βγάζουμε τα σπόρια. Την ψιλοκόβουμε.

Αφαιρούμε τη φλούδα από τις ντομάτες και τις ψιλοκόβουμε. Συνήθως βγάζω την φλούδα από τις ντομάτες όταν έχω χρόνο, αν όμως οι ντομάτες έχουν λεπτή φλούδα, την χρησιμοποιώ.

Βάζουμε ένα τηγάνι στη φωτιά και χωρίς λιπαρή ουσία ρίχνουμε μέσα τις ντομάτες.

Τις αφήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να πιουν όλα τα υγρά τους και να στεγνώσει το τηγάνι. Αυτό διαρκεί περίπου 10 λεπτά, ανάλογα πόσο ζουμερές είναι οι ντομάτες.

Όταν στεγνώσει τελείως η ντομάτα, τότε προσθέτουμε το λάδι, το κρεμμύδι και την πιπεριά.

Πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Σωτάρουμε για λίγα λεπτά μέχρι να μαραθεί το κρεμμύδι.

Για τα αυγά

Βάζουμε τα αυγά σε ένα μπολ. Τα ανακατεύουμε απαλά με ένα πηρούνι. Δεν τα χτυπάμε σαν ομελέτα.

Τα ρίχνουμε στο τηγάνι με τη σάλτσα.

Χαμηλώνουμε κι άλλο τη φωτιά και ανακατεύουμε κατά διαστήματα μέχρι σιγά σιγά να αρχίσουν να σταθεροποιούνται τα αυγά.

Σερβίρουμε τη στραπατσάδα με την κρεμώδη υφή σε ανοιχτό πιάτο ή πάνω σε φέτες από φρυγανισμένο ψωμί και γαρνίρουμε με φρέσκο τυρί κρέμα.

Μην ψήνετε πολλή ώρα τη στραπατσάδα γιατί θα βγει στεγνή.

Ετυμολογικά, τα αυγά στραπατσάδα προέρχεται από την ιταλική λέξη strapazzare, αυτό που λέμε και στα ελληνικά στραπατσάρω, δηλαδή κόβω σε πολύ μικρά κομματάκια ένα πιάτο. Τα αυγά με τη ντομάτα στραπατσάδα, μπορούν να γίνουν σκέτα, ή όπως συνηθίζουμε στα νησιά, μπορούμε να ψιλοκόψουμε μέσα διάφορα λαχανικά.

Η στραπατσάδα, ή αλλιώς καγιανάς, τρώγεται από τα παλιά χρόνια στα ελληνικά νησιά και στην Πελοπόννησο, αλλά και σε όλο τον μεσογειακό νότο.

Τι είναι η στραπατσάδα και σε τι διαφέρει από τις απλές ομελέτες;

Σε όλα και σε τίποτα. Τα αυγά στραπατσάδα είναι είδος ομελέτας του φτωχού. Στην αυθεντική της εκδοχή, είναι ένα εύκολο και νόστιμο πιάτο από μίγμα αυγών και ντομάτας στο τηγάνι.

Πολλές φορές, χρησιμοποιούμε κι άλλα λαχανικά. Σε μερικές περιοχές η στραπατσάδα με αυγά ονομάζεται και “κοσκοσέλα“. Στην όχι τυπική εκδοχή της είναι οποιοδήποτε τηγανητό πιάτο από μίγμα αυγών και λαχανικών, τυριών και αλλαντικών ή κρεατικών. Φτιάχνεται κατά κύριο λόγο με αυγά, ντομάτα και τυρί. Είναι ένα εύκολο φαγητό, που μπορείς να το σερβίρεις σαν ελαφρύ γεύμα ή σε ελληνικό brunch.

Ειδήσεις σήμερα:

Σίφνος: Θρίλερ με τον θάνατο γυναίκας που πήγε για δουλειά στο νησί (εικόνες)

IDOLS - Βασίλης Κωνσταντινίδης: Πέθανε η “ψυχή” του συγκροτήματος (εικόνες)

Εκλογές - Βουλή: Η ορκωμοσία των 300 βουλευτών (εικόνες)