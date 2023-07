Κόσμος

Τουρκία: Συνελήφθησαν πράκτορες της Μοσάντ

Κατάσκοποι της Μοσάντ συνελήφθησαν από Τούρκους κατασκόπους, σε ειδική επιχείρηση.

Επτά ειδικά εκπαιδευμένοι κατάσκοποι της Μοσάντ που παρακολουθούσαν ξένους που ζούσαν στην Τουρκία συνέλαβαν οι τουρκικές Αρχές , έπειτα από ειδική επιχείρηση της ΜΙΤ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι. λεπτομέρειες της επιχείρησης μοιάζουν με κινηματογραφικό σενάριο. «Αυτοί οι άνθρωποι στόχευαν αλλοδαπούς με καταγωγή από τη Μέση Ανατολή που ζούσαν στην Τουρκία. Τους παρακολουθούσαν. Άνοιγαν ψεύτικους ιστότοπους και επέτρεπαν στους στοχευόμενους να έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους ιστότοπους και να διεισδύσουν στα κινητά τους τηλέφωνα», αναφέρει σε ρεπορτάζ του τουρκικό κανάλι.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι «η κορυφαία ομάδα – φάντασμα εργάζεται υπό εννιά ισραηλινούς αξιωματικούς πληροφοριών της Μοσάντ. Ξεκινούν στην Τουρκία με 5 διαφορετικές ειδικές εκπαιδεύσεις, μετά τους στέλνουν στο εξωτερικό, τους στέλνουν στην Ινδονησία, πηγαίνουν σε άλλες χώρες». Αναφέρεται ακόμη ότι η ΜΙΤ τους ακολούθησε βήμα -βήμα και τελικά τους συνέλαβε όπως ακριβώς στις κινηματογραφικές ταινίες.

