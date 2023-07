Πολιτική

Στην Αθήνα ο Τζορτζ Βέλλα

Προσκεκλημένος της Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Το επίσημο πρόγραμμα του Προέδρου της Μάλτας.

Μετά από πρόσκληση της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας, Τζόρτζ Βέλλα, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα, από τις 4 ως τις 6 Ιουλίου.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, την Τετάρτη 5 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της Μάλτας θα καταθέσει στις 10:50 στεφάνι στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αμέσως μετά στις 11:00 θα λάβει χώρα η επίσημη τελετή υποδοχής του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στις 11:10 είναι προγραμματισμένη τελετή παρασημοφόρησης και στις 11:25 θα πραγματοποιηθεί η κατ' ιδίαν συνάντηση του Προέδρου Τζόρτζ Βέλλα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ενώ αμέσως μετά θα διεξαχθούν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών.

Στις 12:30, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Μάλτας θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου για κατ' ιδίαν συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τέλος, στις 20:00, θα πραγματοποιηθεί επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας της Μάλτας και της αποστολής που τον συνοδεύει.

