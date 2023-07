Παράξενα

Καστοριά: Αρκούδα ξέθαψε νεκρό στην Ασπροκκλησιά (βίντεο)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι συγγενείς, που είδαν ανοιγμένο και πάλι τον λάκκο στον οποίο τοποθετήθηκε, πριν απο λίγες ημέρες, η σορός.

Αρκούδα μπήκε στον χώρο του νεκροταφείου του χωριού Ασπροκκλησιά, στο Δήμο Άργους Ορεστικού και… ξέθαψε έναν νεκρό, ο οποίος είχε ταφεί πρόσφατα εκεί.

Όπως είναι φυσικό, προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση στους συγγενείς του νεκρού.

Η δημοτική Αρχή ήδη ενημέρωσε σχετικά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, αφού το ζήτημα εμφάνισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές και δη μέσα σε χωριά της περιοχής έχει, πλέον, λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.

