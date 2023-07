Κόσμος

Δυτική Όχθη: Δραματικός απολογισμός από την ισραηλινή επιδρομή (εικόνες)

Νεκροί, τραυματίες, εκτοπισμένοι και καταστροφές στον καταυλισμό της Τζενίν, που έχει μπει στο στόχαστρο της "αντιτρομοκρατικής επιχείρησης" του Ισραήλ.

Εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα στην Τζενίν, στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ευρείας κλίμακας του στρατού του Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας κινητοποιήθηκαν εκατοντάδες μέλη του και χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση αυτή –τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, στη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια– πυρά και εκρήξεις έσειαν για ώρες την πόλη και τον παρακείμενο καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, οχυρά ένοπλων παλαιστινιακών παρατάξεων που έχουν βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο.

«Περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν πλέον εγκαταλείψει τον καταυλισμό» προσφύγων, δήλωσε χθες Δευτέρα το βράδυ στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Καμάλ Αμπού αλ Ρουμπ, ο αντικυβερνήτης της Τζενίν, διευκρινίζοντας ότι πως οι αρχές έλαβαν μέτρα για τη φιλοξενία τους σε σχολεία και άλλες εγκαταστάσεις στην πόλη.

Η Ζουλιέτ Τουμά, εκπρόσωπος της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες στην Παλαιστίνη, επιβεβαίωσε πως κάτοικοι εγκατέλειψαν τον καταυλισμό, όπου ζουν περίπου 18.000 Παλαιστίνιοι.

Η νέα επιχείρηση του ισραηλινού στρατού –βαφτίστηκε «Σπίτι και Κήπος» από το επιτελείο– ακολουθεί σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών πολιτών και κύματα αντιπαλαιστινιακής βίας από εβραίους εποίκους.

«Οι δυνάμεις μας μπήκαν στη σφηκοφωλιά των τρομοκρατών στην Τζενίν και επιχειρούν να καταστρέψουν κέντρα διοίκησης και να πάρουν μεγάλη ποσότητα όπλων», ανέφερε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε πως στην επιχείρηση ενεπλάκη δύναμη μεγέθους «ταξιαρχίας» [σ.σ. με τα δεδομένα του ισραηλινού στρατού, αυτό σημαίνει από 1.000 ως 2.000 στρατιωτικοί].

Παλαιστίνιοι πέταγαν πέτρες εναντίον ισραηλινών στρατιωτών ενώ ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει από τους καπνούς εκρήξεων και καιόμενων οδοφραγμάτων, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εννιά Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και άλλοι εκατό τραυματίστηκαν –οι 20 εξ αυτών βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση–, κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Εκτυλίχθηκαν «αεροπορικοί βομβαρδισμοί και χερσαία εισβολή», αφηγήθηκε ο Μαχμούντ αλ Σαάντι, διευθυντής της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στην Τζενίν. «Σπίτια και εγκαταστάσεις βομβαρδίστηκαν. Υψωνόταν καπνός από παντού».

Το παλαιστινιακό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε πως ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε «ανοικτό πόλεμο εναντίον του πληθυσμού της Τζενίν».

«Η χειρότερη επιδρομή εδώ και πέντε χρόνια»

Χθες Δευτέρα ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για συγκρούσεις ανάμεσα στις δυνάμεις του και ενόπλους μέσα σε ισλαμικό τέμενος στον καταυλισμό της Τζενίν, προσθέτοντας πως κατόπιν εντοπίστηκαν όπλα και εκρηκτικά.

Ανέφερε επίσης ότι έπληξε «τρομοκρατική υποδομή» και «κέντρο επιχειρήσεων» και διοίκησης των «Ταξιαρχιών της Τζενίν», ενωτικής τοπικής ένοπλης οργάνωσης.

«Είδα μηχανήματα έργου μέσα στον καταυλισμό, κατέστρεφαν σπίτια», είπε ο Μπαντρ Σαγκούλ, κάτοικός του.

Στο νοσοκομείο της Τζενίν, δημοσιογράφος είδε πτώματα να κείτονται στο νεκροτομείο, κάποια για ώρες, με τους συγγενείς να περιμένουν το τέλος των εχθροπραξιών για να τα παραλάβουν και να τα κηδέψουν.

«Εισαγάγαμε πολλούς τραυματίες, από πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τον αέρα, πολλούς άλλους από σφαίρες», ανέφερε ο Κάσεμ Μπενιγάντερ, τραυματιοφορέας, 35 ετών. «Αυτή είναι η χειρότερη επιδρομή εδώ και πέντε χρόνια», τόνισε.

«Κατάφωρη παραβίαση»

Εκπρόσωπος των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων διαβεβαίωσε πως η επιχείρηση είχε «συγκεκριμένους στόχους» και ότι «το αεροπορικό πλήγμα, στην καρδιά του καταυλισμού» της Τζενίν, «τους κατέλαβε εξαπίνης», προσθέτοντας πως δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποπεράτωση της επιχείρησης σε εξέλιξη.

Η κατάσταση είναι «καταστροφική», τόνισε ο Μαχμούντ Χαουάσιν, κάτοικος του καταυλισμού της Τζενίν, που δημιουργήθηκε το 1948. «Όσο περισσότερο χύνεται παλαιστινιακό αίμα, θα υπάρξει επίσης ισραηλινό αίμα που θα χυθεί».

«Όλες οι επιλογές είναι ανοικτές για να πλήξουμε τον εχθρό», διεμήνυσε ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, ενώ ο ηγέτης της Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, κατήγγειλε την «βάρβαρη» ισραηλινή επιχείρηση.

Σε διεθνές επίπεδο, η γειτονική Ιορδανία κατήγγειλε πως διαπράττεται «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» καθώς και «των υποχρεώσεων του Ισραήλ ως δύναμης κατοχής».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αραβική μοναρχία που έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, κάλεσε την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Νετανιάχου να «απόσχει από κάθε ενέργεια που θα επιτείνει τις εντάσεις και θα οδηγήσει στη διαιώνιση του κύκλου της βίας».

Ο Αραβικός Σύνδεσμος ανακοίνωσε πως αποφάσισε να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίασή του σήμερα.

«Υποστηρίζουμε την ασφάλεια του Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον πληθυσμό του», ανέφερε στην Ουάσιγκτον εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας πως είναι «επιτακτική ανάγκη να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για να αποφευχθούν οι θάνατοι αμάχων».

Σε άλλο τομέα της Δυτικής Όχθης, άνδρας σκοτώθηκε χθες από τον ισραηλινό στρατό στην Αλ Μπίρε, κοντά στη Ραμάλα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον 186 Παλαιστίνιοι, 25 Ισραηλινοί, μια Ουκρανή κι ένας Ιταλός έχουν σκοτωθεί σε βίαια επεισόδια συνδεόμενα με την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις των ισραηλινών και των παλαιστινιακών αρχών.

