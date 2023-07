Παράξενα

Τύρναβος – Τροχαίο: Καρότσα τρακτέρ μπήκε σε…αυλή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τύχη έπεσε στην αυλή του σπιτιού κι όχι στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας η καρότσα που έσερνε το τρακτέρ.

-

Καρότσα που έσερνε τρακτέρ στον Τύρναβο αποκολλήθηκε, εξετράπη και βρέθηκε σε αυλή σπιτιού.

Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, στην περιοχή Αμπελώνας και εικάζεται ότι, οφείλεται στην κακή ποιότητα του οδοστρώματος, που είναι γεμάτο ρωγμές.

Το ευτύχημα είναι ότι, η καρότσα δεν πήγε προς τα αριστερά, δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα, αλλά προς τα δεξιά και βρέθηκε στην αυλή, αντί να πέσει πάνω σε άλλο όχημα.

Λίγο παρακάτω δε, στο αντίθετο ρεύμα, υπήρχαν εργαζόμενοι της ύδρευσης που πραγματοποιούσαν έργα.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.

Πηγή: paidis.com

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο – εξαφάνιση: Ψαράς δεν επέστρεψε από τη θάλασσα (εικόνες)

Καστοριά: Αρκούδα ξέθαψε νεκρό στην Ασπροκκλησιά (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Μαρινάκης κατά Ερντογάν: “Ποιος μιλάει;” (βίντεο)