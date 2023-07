Αθλητικά

Νεϊμάρ: Πρόστιμο “μαμούθ” για λιμνούλα στην έπαυλή του

Παραβίασε τον περιβαλλοντικό νόμο και τώρα καλείται να το πληρώσει και μάλιστα..ακριβά, ο Νεϊμάρ.

Ένας Βραζιλιάνος δικαστής επέβαλε πρόστιμο 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων στον Νεϊμάρ για την κατασκευή μιας τεχνητής λίμνης στην έπαυλή του, στα προάστια του Ρίο ντε Τζανέιρο, χωρίς περιβαλλοντική άδεια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το δημοτικό συμβούλιο της Μανγκαράτιμπα επέβαλε τέσσερα πρόστιμα για «περιβαλλοντικές παραβιάσεις στην κατασκευή τεχνητής λίμνης στην έπαυλη του ποδοσφαιριστή», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η γραμματεία του συμβουλίου.

«Οι κυρώσεις ανέρχονται σε περισσότερα από 16 εκατομμύρια ρεάλ» (3,3 εκατομμύρια δολάρια), ανέφερε η δήλωση, ένα ποσό που ορίστηκε από το γραφείο του εισαγγελέα στη Μανγκαρατίμπα, μια τουριστική περιοχή που βρίσκεται περίπου 130 χιλιόμετρα από το Ρίο, όπου ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν έχει εξοχικό.

Μεταξύ των «δεκάδων παραβάσεων» που εντοπίστηκαν, οι αρχές ανέφεραν «την εκτέλεση εργασιών που υπόκεινται σε περιβαλλοντικό έλεγχο χωρίς άδεια», τη δέσμευση και εκτροπή του νερού του ποταμού χωρίς άδεια, «την απομάκρυνση της γης και την απομάκρυνση της βλάστησης χωρίς άδεια».

Ο Νεϊμάρ έχει στη διάθεσή του 20 ημέρες για να ασκήσει έφεση κατά της κύρωσης, το ποσό της οποίας είχε αρχικά οριστεί σε πέντε εκατομμύρια ρεάλ, ή σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια.

Στις 22 Ιουνίου, μετά από καταγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι αρχές διαπίστωσαν αρκετές περιβαλλοντικές παραβιάσεις στο πολυτελές ακίνητο, όπου οι εργαζόμενοι έχτιζαν μια τεχνητή λίμνη και παραλία.

Οι αρχές έκλεισαν τον χώρο και διέταξαν να σταματήσει κάθε δραστηριότητα, αλλά τα βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Νεϊμάρ έκανε πάρτι εκεί και έκανε μπάνιο στη λίμνη.

Ο 31χρονος Νεϊμάρ αναρρώνει αυτή τη στιγμή από την επέμβαση στον δεξιό αστράγαλο, στην οποία υποβλήθηκε τον Μάρτιο στη Ντόχα. Ο επιθετικός δεν έχει αγωνιστεί από τον Φεβρουάριο και υπάρχουν αμφιβολίες για το αν θα παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν.

