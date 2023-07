Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Δις ισόβια στον λέκτορα για τη διπλή δολοφονία με αρσενικό

Η απόφαση του Εφετείου, η πρόταση του εισαγγελέα και η αντίδραση του καταδικασθέντος για τη διπλή δολοφονία με αρσενικό.

Την ποινή των δις ισοβίων -όπως και πρωτόδικα- επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης στον 51 ετών λέκτορα του ΑΠΘ που δολοφόνησε με αρσενικό τη σύζυγό του και τη γιαγιά της. Ομόφωνα οι δικαστές τον έκριναν ένοχο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατά συρροή, ενώ δεν τού αναγνώρισαν κανένα ελαφρυντικό. Σύμφωνα με παράγοντες της δίκης, η ποινή των δις ισοβίων συνεπάγεται 25 χρόνια πραγματικής φυλάκισης.

Ο καταδικασθείς λέκτορας άκουσε αμίλητος την ετυμηγορία του δικαστηρίου, πριν αποσυρθεί στα κρατητήρια της δικαστικής αίθουσας και επιστρέψει στις φυλακές, όπου κρατείται από τον Ιανουάριο του 2016, όταν κατέστη κατηγορούμενος για την πρωτοφανή στα αστυνομικά και ποινικά χρονικά της χώρας υπόθεση.

Το χρονικό

Γιαγιά και εγγονή έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο του 2013, ύστερα από νοσηλεία στο Νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως να επιβεβαιωθεί αρχικά η δηλητηρίαση από αρσενικό. Πρώτα πέθανε η ηλικιωμένη, που νοσηλεύτηκε για μικρό διάστημα, και λίγες ημέρες αργότερα η εγγονή της.

Οι υποψίες περί θανάτου από δηλητηρίαση επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσματα των εκτεταμένων εργαστηριακών εξετάσεων και την εκταφή των σορών. Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο γεωλόγος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ τον Μάρτιο του 2018 ακολούθησε η ομόφωνη καταδίκη του από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Εισαγγελέας: «Κερνούσε δηλητήριο»

«Κερνούσε δηλητήριο στη γυναίκα του» είπε για τον κατηγορούμενο ο εισαγγελέας του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ζητώντας την καταδίκη του. Αναφερόμενος στο θάνατο της 85χρονης ανέφερε ότι επρόκειτο για «παράπλευρη απώλεια» στην προσπάθειά του να αποπροσανατολίσει τις διωκτικές αρχές.

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας Εφετών Λεωνίδας Νικολόπουλος στην αγόρευσή του, ο 51χρονος γεωλόγος γνώριζε, λόγω τις επαγγελματικής του ιδιότητας, για τις θανατηφόρες συνέπειες του αρσενικού. Ως προς τη χορήγησή του, είπε ότι «μετάγγιζε» το λεγόμενο «καθαρό αρσενικό» σε φιάλη νερού, από το οποίο έπινε η σύζυγός του, ενώ με τον ίδιο τρόπο χορήγησε την ουσία στην ηλικιωμένη η οποία κατανάλωνε νερό αποκλειστικά από φιάλη που προοριζόταν για την ίδια.

Αναζητώντας το κίνητρο της ειδεχθούς πράξης του, ο εισαγγελικός λειτουργός στάθηκε στις προβληματικές σχέσεις που είχε ο 51χρονος με τη γυναίκα του (είχαν αποκτήσει ένα παιδί το 2010), ενώ αναφέρθηκε στην εξωσυζυγική σχέση που είχε συνάψει με φοιτήτριά του, με την οποία απέκτησε αργότερα παιδί. Για τη φοιτήτρια τόνισε ότι είχε κομβικό ρόλο στη διαδρομή της υπόθεσης. «Είχε αποκτήσει συναισθηματική σχέση μαζί της, ήθελε να δημιουργήσει οικογένεια. Ο γάμος του έπρεπε να διακοπεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι ισχυρίστηκε ο λέκτορας

Ακολουθώντας τη γραμμή της πλήρους άρνησης των κατηγοριών, τις οποίες χαρακτήρισε έωλες, αβάσιμες και αναπόδεικτες, ο κατηγορούμενος επέμεινε ότι είναι αθώος. Ο ίδιος αμφισβήτησε τις εκτεταμένες εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν αφήνοντας αιχμές για αυθαιρεσίες, ενώ διέψευσε ότι ήταν προβληματική η σχέση του με την 34χρονη σύζυγό του. Ομολόγησε την εξωσυζυγική σχέση που είχε συνάψει, λέγοντας ότι ήταν καθαρά σαρκικής φύσεως χωρίς συναισθηματική αξία. Απέδωσε δε τους θανάτους σε χρόνια δηλητηρίαση από τυχαία έκθεση σε κάδμιο και αρσενικό που δεν αντιμετωπίστηκε άμεσα ιατρικά, ενώ ανέφερε ότι η σύζυγός του κατά την νοσηλεία προσβλήθηκε από μικρόβιο (κλεμπσιέλλα).

