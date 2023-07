Πολιτισμός

Μαρία Κάλλας: Έκθεση με προσωπικά της αντικείμενα στο Παρίσι

Τα προσωπικά αντικείμενα της ντίβας από την Ελλάδα εκτίθενται στο Παρίσι, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση της σοπράνο.

Έκθεση για τη Μαρία Κάλλας, με προσωπικά της αντικείμενα, φιλοξενείται μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου στην Επαυλη Κηρύλος (Villa Kerylos), μεταξύ Νίκαιας και Μονακό στη Γαλλία, με αφορμή τα εκατό χρόνια από τη γέννησή της διάσημης Ελληνίδας σοπράνο.

«Γεννήθηκε με μια φωνή μεγάλη, αλλά όχι όμορφη σύμφωνα με τους κανόνες της εποχής. Την μεταμόρφωσε. Για μένα αυτό είναι το θαύμα της Κάλλας», δήλωσε μιλώντας στον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό FRANCEINFO, ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος, ο Έλληνας συλλέκτης που δάνεισε τα εκθέματα.

«Ήταν μια τελειομανής καλλιτέχνης που πάντα αναζητούσε το καλύτερο στην τέχνη της», πρόσθεσε ο Κριστόφ Κόρμπιέ, επιμελητής της έκθεσης, υπογραμμίζοντας ότι «ξεσήκωσε πάθη παραληρήματος και βίαιες κριτικές. Ήταν μια ντίβα με όλη τη σημασία της λέξης».

Σημειώνεται ότι η Έπαυλη Κηρύλος (από το ομώνυμο θαλασσοπούλι), που βρίσκεται στο Beaulieu-sur-Mer της Γαλλίας, είναι μια βίλα που είχε χτίσει ο Γάλλος αρχαιολόγος Τεοντόρ Ρεϊνάχ μεταξύ 1902 και 1908 και η οποία είχε ως πρότυπο τις ελληνιστικές βίλες που χτίστηκαν στη Δήλο. Το κτίριο είναι διατεταγμένο γύρω από μια εσωτερική αυλή σε μορφή περιστυλίου και, όταν χτίστηκε, είχε όλες τις ανέσεις της εποχής. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής λεηλατήθηκε από την Γκεστάπο. Σήμερα ανήκει στο Γαλλικό Ινστιτούτο και έχει καταχωρηθεί ως ιστορικό μνημείο.

