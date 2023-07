Πολιτική

Λευκωσία - Γεραπετρίτης: Το Κυπριακό κορυφαία εθνική προτεραιότητά μας

Στην Κύπρο η πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Υπουργού Εξωτερικών. Συναντήσεις με τον Κύπριο ομόλογό του και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Η εξεύρεση δίκαιης, βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης του Κυπριακού ζητήματος παραμένει κορυφαία εθνική προτεραιότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδος», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε δηλώσεις του με τoν Κύπριο ομόλογό του Κωσταντίνο Κόμπο, στην πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας.

«Μια λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, εντός του πλαισίου που ορίζουν οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών», προσέθεσε.

Αναφορικά με την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε πως «είμαστε έτοιμοι να αξιοποιήσουμε το τρέχον θετικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί και να διαμορφώσουμε συνθήκες για διάλογο βασισμένο στο δίκαιο της θάλασσας, με στόχο τη διευθέτηση της διμερούς διαφοράς περί οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ».

«Μένει να διαπιστώσουμε αν και η Τουρκία επιθυμεί ειλικρινά να χαράξουμε ένα μονοπάτι επαναπροσέγγισης χωρίς τούτο να σημαίνει ότι η Ελλάδα θα κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές της και στις εθνικές της προτεραιότητες. Μείζονα προτεραιότητα συνιστά η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού» σημείωσε.

«Σημαντικός στόχος είναι η Κύπρος και ο κυπριακός λαός- Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι- να απαλλαγούν από τον τουρκικό στρατό κατοχής και το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων και των δικαιωμάτων επέμβασης οποιουδήποτε στις κυπριακές υποθέσεις», τόνισε χαρακτηριστικά και προσέθεσε:

«Η λύση θα πρέπει να είναι λειτουργική και να δώσει στην επανενωμένη Κυπριακή Δημοκρατία το μέλλον που της αξίζει. Να διασφαλίζει επίσης την απρόσκοπτη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σε ολόκληρη την επικράτεια της Κύπρου».

«Στο πλαίσιο αυτό ο πλήρης συντονισμός μας με την Κυπριακή Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα αποτελεί τη σταθερή πυξίδα για την Ελλάδα και θεμέλιο λίθο της πολιτικής μας στο Κυπριακό», σημείωσε. «Δεν πρόκειται να δεχτούμε με κανέναν τρόπο τετελεσμένα επί του εδάφους», υποιγράμμισε.

Σημείωσε πως η συμβολή του Κύπριου ομολόγου του σε αυτό το άριστο κλίμα συνεργασίας είναι αδιαμφισβήτητη και οι τρεις επισκέψεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει τους τελευταίους τρεις μήνες υπήρξαν εποικοδομητικές.

«Με το ίδιο πνεύμα φιλίας και αλληλοεκτίμησης βρίσκομαι σήμερα εδώ, προκειμένου να δώσω το μήνυμα ότι η Ελλάδα στηρίζει με συνέπεια την Κύπρο στην επανεκκίνηση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού», ανέφερε.

Υπενθύμισε δε πως στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο Έλληνας πρωθυπουργός εξέφρασε πλήρη υποστήριξη στο αίτημα της Κύπρου για την ανάληψη ενεργότερου ρόλου της ΕΕ, στη βάση των προτάσεων του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

«Την ίδια σταθερή στήριξη θα συνεχίσει να προσφέρει η Ελλάδα και στο πλαίσιο του ΟΗΕ», επισήμανε.

«Με άξονα τον πλήρη σεβασμό στις αρχές του διεθνούς δικαίου, Ελλάδα και Κύπρος πορεύονται μαζί τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο για την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής μας», σημείωσε.

«Οι χώρες μας έχουν εμβαθύνει με παραδειγματικό τρόπο στη διμερή ενεργειακή συνεργασία, δίνοντας έμφαση στην πράσινη μετάβαση, όπως επίσης και σε άλλα ζητήματα διμερούς και διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως είναι η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού, καθώς επίσης και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Υπογράμμισε δε πως «πέραν των άριστων διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, οι δυο χώρες μας έχουν καταφέρει να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη για τη δημιουργία τρομερών και πολυμερών σχημάτων, μια πολύ σημαντική εξέλιξη για την εξωτερική πολιτική των χωρών μας».

«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, επιδιώκουμε σταθερά την εδραίωση ενός περιφερειακού πλαισίου ασφάλειας μέσω του διαλόγου, της συνεργασίας και της προσήλωσης όλων των πλευρών στο διεθνές δίκαιο. Τα σχήματα αυτά δεν αποκλείουν κανέναν, πάντα όμως υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται σεβαστές οι αρχές και οι αξίες του Χάρτη του διεθνούς δικαίου», τόνισε.

Επισήμανε ακόμη πως η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά την τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και με τη συμμετοχή των ΗΠΑ στο μηχανισμό 3+1 καθώς «αξιολογούμε το σχήμα αυτό ως ουσιαστικό εργαλείο προώθησης συνθηκών ειρήνης και σταθερότητας».

«Ομοίως επενδύουμε στο σημαντικό τριμερές σχήμα συνεργασίας με την Αίγυπτο και αντίστοιχα με το Λίβανο, την Ιορδανία και την Παλαιστίνη», πρόσθεσε.

Ο κ. Γεραπετρίτης απηύθυνε τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους του νεαρού Εύελπι που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ασκήσεων στην Ελλάδα.

«Στις παραδοσιακά ισχυρές, φιλικές, αδελφικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των λαών μας, προστίθεται και η δική μας φιλική από μακρού χρόνου σχέση, μια παράλληλη πορεία στον ακαδημαϊκό χώρο και σήμερα στην πολιτική, η οποία θα εδραιώσει και θα εμβαθύνει αυτούς τους ιστορικούς δεσμούς», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.

