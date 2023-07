Κοινωνία

Ίος - Νεκροί Ιρλανδοί έφηβοι: Απαντήσεις για την τραγωδία από τον ιατροδικαστή

Στον Πειραιά για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής μεταφέρθηκαν οι σοροί των δύο φίλων που πέθαναν χθες στην Ίο.

Στον Πειραιά όπου θα διενεργηθεί νεκροψία μεταφέρονται σήμερα οι σοροί των δύο νεαρών Ιρλανδών που βρέθηκαν νεκροί στο νησί της Ίου, τις προηγούμενες μέρες, όπου βρισκόταν για διακοπές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι αστυνομικές Αρχές, ο ένας εξ αυτών βρέθηκε νεκρός σε χωράφι του νησιού με τραύμα στο κεφάλι και ο δεύτερος έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του νησιού για να αναχωρήσει, στεναχωρημένος από τον θάνατο του φίλου του.

Σε ό,τι αφορά το τραύμα στο κεφάλι του 18χρονου Ιρλανδού οι γιατροί του Κέντρου Υγείας Ίου εκτιμούν ότι προήλθε από την πτώση αλλά από τις αστυνομικές Αρχές εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο νεαρός Ιρλανδός διασκέδαζε το βράδυ του Σαββάτου σε μπαρ του νησιού και κατά την επιστροφή του στο δωμάτιο που διέμενε φαίνεται να έχασε τον δρόμο και να έπεσε σε χωράφι με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Η εξαφάνιση του δηλώθηκε στην Αστυνομία από τους φίλους του το πρωί της επόμενης μέρας και ύστερα από κινητοποίηση οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν.

