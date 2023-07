Κόσμος

Ολλανδία: Τέλος κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και έξυπνα ρολόγια στα σχολεία

Για ποιόν λόγο έλαβε την απόφαση αυτή η κυβέρνηση της Ολλανδίας.

Κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και έξυπνα ρολόγια θα απαγορευτούν κατά μεγάλο βαθμό μέσα στις σχολικές αίθουσες στην Ολλανδία από την 1η Ιανουαρίου 2024, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι περισπασμοί κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Η χρήση συσκευών θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια μαθημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων, για ιατρικούς λόγους ή για άτομα με αναπηρίες.

«Αν και τα κινητά τηλέφωνα είναι συνυφασμένα με τη ζωή μας, αυτά δεν ανήκουν μέσα στη σχολική τάξη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Παιδείας Ρόμπερτ Ντάικγκρααφ.

«Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να συγκεντρώνονται και να τους δίνεται η ευκαιρία να μελετούν σωστά. Τα κινητά τηλέφωνα είναι μια ενόχληση, σύμφωνα με επιστημονική έρευνα. Πρέπει να προστατεύσουμε τους μαθητές από αυτό».

Η απαγόρευση είναι αποτέλεσμα συμφωνίας μεταξύ του υπουργείου, των σχολείων και των αρμόδιων οργανισμών.

Τα σχολεία μπορούν να βρουν τον δικό τους τρόπο να επιβάλλουν την απαγόρευση, είπε ο Ντάικγκρααφ, αλλά θα ακολουθήσουν νομικοί κανόνες εάν αυτό δεν αποφέρει επαρκή αποτελέσματα μέχρι το καλοκαίρι του 2024.

