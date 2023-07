Υγεία - Περιβάλλον

ΗΔΙΚΑ: “Ανοίγει ο δρόμος” για εκτέλεση συνταγών και σε φαρμακεία του εξωτερικού

Η ΗΔΙΚΑ ολοκλήρωσε με επιτυχία την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023 τις δοκιμές παραγωγικής λειτουργίας τελικών χρηστών (end2end test) για τις διασυνοριακές υπηρεσίες Εκτέλεσης Ηλεκτρονικών Συνταγών Φαρμάκων και Ανταλλαγής του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας.

Με τον νόμο 4931/2022 η ΗΔΙΚΑ έχει οριστεί ως ο Ελληνικός Εθνικός Κόμβος για την Ηλεκτρονική Υγεία (National Contact Point for eHealth - NCPeH), με το υπουργείο Υγείας ως Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας.

Οι δοκιμές έγιναν με δύο κράτη-μέλη, συγκεκριμένα με την Ισπανία για την Ανταλλαγή του Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας και με την Πολωνία για την Εκτέλεση Ηλεκτρονικών Συνταγών Φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών εκτελέστηκαν ελληνικές συνταγές, καταχωρημένες στο ελληνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από Πολωνό φαρμακοποιό και αντίστοιχα πολωνικές συνταγές από Έλληνα φαρμακοποιό.

Επίσης, Έλληνας γιατρός ανέκτησε το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας Ισπανού πολίτη και αντίστοιχα Ισπανός γιατρός ανέκτησε το Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας Έλληνα πολίτη. Το ελληνικό Συνοπτικό Ιστορικό Υγείας δημιουργείται αυτόματα από τα δεδομένα τα οποία είναι καταχωρημένα στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΑΗΦΥ) κάθε ατόμου.

Σημαντική ήταν η συνδρομή του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου προκειμένου να ολοκληρωθεί εγκαίρως η κωδικοποίηση των φαρμάκων. Με την ολοκλήρωση των δοκιμώνμ η ΗΔΙΚΑ προχωρά στα επόμενα βήματα, ώστε η Ελλάδα να λάβει την έγκριση από τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα για τη έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ανταλλαγής Συνοπτικού Ιστορικού Υγείας με την Ισπανία και την Πολωνία.

Επιπλέον, η ΗΔΙΚΑ θα προχωρήσει σταδιακά σε δοκιμές και με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που έχουν αναπτύξει τις παραπάνω διασυνοριακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Οι διασυνοριακές υπηρεσίες στον τομέα της ηλεκτρονικής υγείας στοχεύουν στη διευκόλυνση των πολιτών και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας κατά τη μετακίνησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.





